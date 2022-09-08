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Balgam söküp atıyor. Soğuk algınlığına birer bir. Bin bir derde deva. Kaynatıp için

Aktarlarda 25-30 TL’den satılan doğal kış çayının bin bir deva olduğu bildirildi. Kış çayını kaynatılıp içildiğinde soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, balgam sökücü ve göğüs rahatlamasına iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 15:36
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 15:44
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Bin bir derde deva kış çayının faydaları. Balgam söküp atıyor. Soğuk algınlığına birer bir. Bin bir derde deva. Kaynatıp için

Balgam söküp atıyor. Soğuk algınlığına birer bir. Bin bir derde deva. Kaynatıp için
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İHA’nın haberine göre; Kış ayının gelmesine sayılı günler kala aktarlar hazırlıklarına başladığı görüldü. Aktarlar kış ayının vazgeçilmezi kış çayını tezgahlara hazırladığı bildirildi.

Kış çayının içerisinde, zerdeçal, hibüsküs, kuşburnu, zencefil, kabuk tarçın, havlıcan ve ıhlamur karışımı yer alıyor. Karışım tezgahlarda 25-30 TL’den satıldığı vurgulandı.

Kaynatılarak içilen kış çayı, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, balgam sökücü ve göğüs rahatlamasına iyi geliyor. Vatandaşlarda aktarlara gelerek kış ayı için kış çayını alarak kışa hazırlanıyor.

Aktar İsmail Yılmaz, “Kış ayı gelmesiyle birlikte havalar da artık yavaş yavaş kendini hissettiriyor kendini. Bizde bunun için her sene yaptığımız gibi birer tane karışım yapıyoruz. Mesela ıhlamur, zerdeçal, hibüsküs, kuşburnu, zencefil, kabuk tarçın, havlıcan, ıhlamur bunları her çeşitten bir tane alıyoruz, bir şenliğe koyarak bir tane de limon atarak, kaynatıp içiyoruz. İçildiğinde hem öksürük hem bronşit hem balgamı söker Hem de göğsü yumuşatır. Hem de nefes darlığına iyi gelir. Her sene böyle yaptığımız için herkes memnun. Hem doğal oluyor Hem de yan etkisi olmuyor. Vücudu rahatlatıyor. Bu karışımların fiyatı 25-30 TL arası satılıyor. Bir şenliğe koyduğun zaman 6-7 bardak çıkıyor. Her sene veriyorum. Müşterilerimizde bayadır da memnunlar" dedi.

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