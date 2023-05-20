Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar

14 Mayıs’tan sonra Türkiye’de en çok cevabı merak edilen soru, ATA İttifakı’nın hangi adayı destekleyeceği…

Bugünlerde hem Ankara’da hem de İstanbul’da baş döndüren bir trafik var.

Dün Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı Ankara’da ziyaret etti.

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise İstanbul Dolmabahçe’de Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İki görüşmenin detayları hakkında ortalıkta pek bir şey yok.



Fakat bugün ilginç bir gelişme yaşandı.



ATA İttifakı’nın bir diğer bileşeni olan Adalet Partisi’nin lideri Dr. Vecdet Öz’den art arda dikkat çeken mesajlar geldi.



Vecdet Hoca’yı ATA İttifakı'ndaki son gelişmeleri öğrenmek için aradım…

İşte Vecdet Hoca'nın anlattıkları:



Bugün “Bu ülkenin en büyük sorunu ikiyüzlü siyasettir. Bu millet çakma Atatürkçülerden, çakma milliyetçilerden, çakma müslümanlardan kurtulup özüne dönmediği sürece iki yakamız bir araya gelmeyecektir” şeklinde Twitter’dan bir mesaj paylaştınız… Ne demek istediniz?



-Bunları açıklayacağız pazartesi günü.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Görüşmede sizi göremedik. Siz neden yer almadınız?



-Onlar Zafer Partisi’ni ziyaret ettiler. Bizim ne işimiz var orada, kendi genel merkezimiz var.



Ümit Özdağ bugün Sinan Oğan ile birlikte gündemi değerlendirdiklerine dair fotoğraflar paylaşıyor. ATA İttifakı’nın bir bileşeni olarak bu görüşmede neden yoksunuz peki?



-Ben İstanbul’dayım o yüzden katılamadım. Ümit Hoca ile Sinan Bey görüşecekti. Bana neticesini bildirecekler. Bir karara varacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’yle de görüşeceğiz. Ona göre kararımızı vereceğiz.

Pazartesi Adalet Partisi’nin kararı belli olur. Diğer bileşenlerimiz birlikte hareket edecekse ortak karar olur. Görüş ayrılığı olursa ayrı bir karar açıklaması yaparız.

Bugün genel idare kurulu toplantımız var, oraya gidiyorum şimdi. İstanbul’da toplanmaya karar verdik. Bir netice ortaya çıkacaktır. Ya ortak karar ya da ayrı bir karar açıklayacağız.

Erdoğan, Sinan Oğan ile ilgili “Bugüne kadar bu tür pazarlıklara hiç girmiş birisi değilim” dedikten hemen sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde basına kapalı 1 saat süren görüşme yaptı.

Oğan’ın bu görüşmesinden haberiniz var mıydı, nasıl gelişti?



-Onların mahiyetini bilemiyoruz. Bizden habersiz yapıldı o görüşme. Bizim bilgimiz dahilinde değil. Bunun sebeplerini soracağız.



Sinan Bey bir davet aldığını söyledi. Giderken bizim bir haberimiz olmadı. Böyle bir görüşmeden bilgimiz yoktu. Bizim dışımızda gelişmiş bir hadise. ATA İttifakı sadece Sinan Oğan ile Zafer Partisi’nden ibaret değil. Bunun kurucu ortağı Adalet Partisi de vardır. Maalesef Adalet Partisi’ne sorulmadan bu çalışmalar yapılmıştır. Biz de kendi kararımızı genel kurulda alarak, Pazartesi günü inşallah açıklayacağız.