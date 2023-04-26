Şırnak’ta neler oluyor? Köy Korucusu olarak bilinen Abdullah Erçel ile Eşref Erçel cinayetinin perde arkası

Şırnak’ın İdil ilçesi Yavşan Köyü’nde 1 ay önce Gri kategorideki “Harun Elbak” kod adlı PKK'lı terörist Selim Adıyaman, “Köy Korucusu” olduğu iddia edilen Abdullah Erçel ve Eşref Erçel tarafından yakalanmış, Jandarma’ya teslim edilmişti.

Erçel’ler yakaladıkları teröristi videoya çekerek, sosyal medyaya da servis etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erçel’lerin yakalayıp Jandarma’ya teslim ettiği teröristle ilgili “Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman, Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler” mesajını paylaşmıştı.

Görüntülerdeki Abdullah Erçel ile Eşref Erçel’in “Köy Korucusu” olduğu iddia ediliyordu.

Ellerinde pompalı silah vardı.

Şırnak’tan görüştüğüm kaynaklarım Erçel’lerin “Köy Korucusu” olmadığını söyledi.

Anlattıklarına göre Selim Adıyaman isimli terörist, Yavşan Köyü’nde bir eve yemek yemek için girip ardından da Suriye’ye kaçmayı planlıyordu.

Teröristin ahıra girdiğini gören bir kadın, köylülere haber veriyor.

Silahını kapan Abdullah Erçel ile Eşref Erçel yanına birkaç kişiyi de alarak, ahıra giren teröristi yakalıyor.

Erçel’ler tarafından Jandarma’ya götürülen Selim Adıyaman’ın GBT sorgulamasında Gri Kategoride aranan “Harun Elbak” kod adlı PKK’lı bir terörist olduğu ortaya çıkıyor.

Yayınladıkları videoda da hırsız olduğunu düşündükleri teröristin ceplerini kontrol ediyorlar.

Yavşan Köyü’nde bu olaydan bir hafta önce de bir hırsızlık vakası yaşanmış.

Köylüler de bu yüzden tetikteymiş…

İddia şu ki köylüler yakaladıkları şahsın hırsız değil de terörist olduğunu bilse en azından can güvenlikleri için video çekip kendilerini servis etmezdi.

Bu videoyla beraber terör örgütü PKK’ya yakın hesaplar günlerce Abdullah Erçel ile Eşref Erçel’i hedef gösterdiler.

Geçtiğimiz gün Şırnak’ta Abdullah Erçel ile Eşref Erçel araçla giderken saldırıya uğruyor.

Kaynaklar, Erçel’leri tanıyan ama örgüte yakın olan birileri tarafından öldürülebileceğini söylüyor.

Çünkü Erçel’ler araçla giderken saldıran şahıslar da yanlarında bulunuyormuş.

Muhtemel ki Erçel’ler örgütün tuzağına düşürülüyor.

Saldırı sonrası Abdullah Erçel’in hayatını kaybettiği, Eşref Erçel ve olay anında yanında bulunan bir ismin daha durumunun ağır olduğu söylendi.

Şurası çok açık, bu cinayeti terör örgütü PKK işledi.

Konuyla ilgili ne İçişleri Bakanlığı’ndan ne de Milli Savunma Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi.