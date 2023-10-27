İhmal sebebiyle KYK yurdunda hayatını kaybeden Zeren Ertaş için toplanan gençler: "Öğrencinin katili saray rejimi"

Aydın'da ihmal sebebiyle asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın ardında ülkenin dört bir yanında öğrenciler sesini duyurmaya çalışıyor. İstanbul Kadıköy'de toplanan gençler attıkları sloganlarla kendilerini ifade etmeye çalıştı:
"Öğrencinin katili saray rejimi"
Aydın'da ihmal sebebiyle asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın ardında ülkenin dört bir yanında öğrenciler sesini duyurmaya çalışıyor. İstanbul Kadıköy'de toplanan gençler attıkları sloganlarla kendilerini ifade etmeye çalıştı: