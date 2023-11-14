KYK yurdundaki asansör faciasında yeni gelişme. 22 yaşındaki Zeren'in ölümüne neden olmuştu

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan KYK yurdundaki asansör kazasına ilişkin soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı.