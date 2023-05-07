Kavgayı ayırmak isteyen market işletmecisi öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde, sokakta iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen market işletmecisi 45 yaşındaki Şahan Özmen, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmak isteyen market işletmecisi öldü

(DHA) Saat 18.30 sıralarında, Kavaklıdere Mahallesi Kavaklıdere Caddesi, 77 numara önünde meydana gele olayda Şahan Özmen'e ait markete 5 metre mesafede iki grup arasında kavga çıktı.

İddiaya göre, gürültü üzerine marketten çıkan Özmen, kavgayı ayırmak için araya girdi. Bu sırada yaşanan arbedede Özmen, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Özmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerden B.C.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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