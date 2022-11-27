Gökkuşağı renginin sahalara girmesi yasak. İki Alman taraftarı içeri almadılar

Dünya Kupası heyecanı her gün daha da artarken, Katar devleti ve FIFA gökkuşağı renkli giysileri olan taraftarları maçlara almıyor.

Dünkü Fransa ile Danimarka arasında oynanan maçı izlemeye gelen Alman futbolsevere gökkuşağı renkli kıyafetleri çıkarmaları söylendi.

Doha'daki Msheireb Metro İstasyonu'nda gökkuşağı renginde bir ter bandı takan Bengt Kunkel isimli bir taraftar ve arkadaşı eşyalarını teslim etmeyince stada alınmadı.

Kunkel medyaya yaptığı açıklamada "beni ve arkadaşımı oldukça agresif bir şekilde kolumuzdan tuttular ve kalabalıktan uzaklaştırdılar" dedi