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  • Gökkuşağı renginin sahalara girmesi yasak. İki Alman taraftarı içeri almadılar

Gökkuşağı renginin sahalara girmesi yasak. İki Alman taraftarı içeri almadılar

Dünya Kupası'nda gökkuşağı renginin yasaklanmasının yankıları sürüyor.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:05
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İki Alman taraftarı içeri almadılar. Gökkuşağı renginin sahalara girmesi yasak

Gökkuşağı renginin sahalara girmesi yasak. İki Alman taraftarı içeri almadılar
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Dünya Kupası heyecanı her gün daha da artarken, Katar devleti ve FIFA gökkuşağı renkli giysileri olan taraftarları maçlara almıyor.

Dünkü Fransa ile Danimarka arasında oynanan maçı izlemeye gelen Alman futbolsevere gökkuşağı renkli kıyafetleri çıkarmaları söylendi.

Doha'daki Msheireb Metro İstasyonu'nda gökkuşağı renginde bir ter bandı takan Bengt Kunkel isimli bir taraftar ve arkadaşı  eşyalarını teslim etmeyince stada alınmadı.

Kunkel medyaya yaptığı açıklamada "beni ve arkadaşımı oldukça agresif bir şekilde kolumuzdan tuttular ve kalabalıktan uzaklaştırdılar" dedi

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Metin Türk
27.11.2022 15:11
Önce kendilerine bakmayanlar Adaletten bahsedemez sandık geldi mi ak hukuk Adalet geri gelecek Vatan için.🇹🇷  
 
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