İki aracın arasında sıkıştı, korkunç şekilde yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
İki aracın arasında sıkıştı, korkunç şekilde yaşamını yitirdi
Denizli’de iki aracın arasına sıkışan vatandaş, korkunç şekilde yaşamını yitirdi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, tırın hareket etmesini engellemek için takozu kaldıran oto kurtarıcı, 2 aracın arasına sıkıştı. Yaşamını yitirdi.

Söz konusu olay, Merkezefendi ilçesinin Eskihisar Mahallesi’nde gerçekleşti. Yunus Emre Cantaş (35), oto kurtarma aracıyla taşıdığı 48 EF 204 plakalı tırı kurtarma aracından indirmek istedi. Tırı teslim ettikten sonra tırın önünden takozu kaldırdı. Takozun kalkmasıyla hareket eden tır, Yunus Emre Cantaş’ın üzerine gelmeye başladı.

Yunus Emre Cantaş, hareket eden tır ile oto kurtarma aracının arasında sıkıştı. Boynu kırılan Cantaş, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cantaş’ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Yunus Emre Cantaş’ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na otopsi yapılmak üzere götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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