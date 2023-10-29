İki aracın kafa kafaya çarpışması anbean görüntülendi

Zonguldak'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
İki aracın kafa kafaya çarpışması anbean görüntülendi

Zonguldak Ankara karayolu Meziroğlu mevkisinde dün gece saatlerinde karayoluna kontrolsüz çıktığı öne sürülen ve yaklaşık 199 promil alkollü olduğu öğrenilen 26 FZ 377 plakalı kamyonet sürücüsü O.D, bu sırada Ankara-Zonguldak istikametine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisi ile iki araç da yola savruldu. Karayolu trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü E.Ç ile yolcu olarak bulunan H.Ç., S.Ç. ve Y.Ç yaralandı. Yaralıları sağlık ekipleri hızlı bir şekilde ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Karayoluna kontrolsüz çıkan alkollü sürücünün kullandığı kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralanmıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

aw064097-05.jpg

aw064097-03.jpg

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil enflasyonu kimsenin anlatmadığı gibi anlattı
Yılmaz Özdil enflasyonu kimsenin anlatmadığı gibi anlattı
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Dünyaca ünlü futbolcunun ailesi kaçırıldı. Babasından haber alınamıyor Spor
Dünyaca ünlü futbolcunun ailesi kaçırıldı. Babasından haber alınamıyor
Atatürk’ün gençliğe uyarısı - Hasan BALABAN Konuk Kalem
Atatürk’ün gençliğe uyarısı - Hasan BALABAN
Trabzon’da maden arayacaklar. Kazdağları’ndan sonra gözü Karadeniz’e diktiler Gündem
Trabzon’da maden arayacaklar. Kazdağları’ndan sonra gözü Karadeniz’e diktiler
Hatice Kolçak gram altının ulaşacağı rekor seviyeyi açıkladı Ekonomi
Hatice Kolçak gram altının ulaşacağı rekor seviyeyi açıkladı
Kanlı ay tutulması Van'da nasıl görüldü Gündem
Kanlı ay tutulması Van'da nasıl görüldü
Konyaspor'da sözün bittiği yer. Utanç fotoğrafı. Recep Çınar yazdı Spor
Konyaspor'da sözün bittiği yer. Utanç fotoğrafı. Recep Çınar yazdı
Arıburun Cephesi'nin gerçek hikayesini tek tek anlattı. Çanakkale Savaşı'nın en bilinen cephesi Gündem
Arıburun Cephesi'nin gerçek hikayesini tek tek anlattı. Çanakkale Savaşı'nın en bilinen cephesi