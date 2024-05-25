İki aylık kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor

İsmail Çakmak'ın bir ay önce sahiplendiği iki aylık kuzusuyla kurduğu özel bağ, görenlerin dikkatini çekiyor. 'İpek' adını verdiği kuzusu, nereye gitse peşinden ayrılmıyor.

Karasu'nun İncilli Mahallesi'nde yaşayan İsmail Çakmak, Bolu'dan sahiplendiği kuzusuyla birlikte her anını paylaşıyor. Çakmak, kuzusunun doğduktan sonra annesi tarafından reddedildiğini ve bu yüzden sahiplendiğini belirtti. “Çocuk gibi besliyorum, hiç peşimden ayrılmıyor. Baba-oğul gibi olduk,” diyen Çakmak, kuzusuna olan sevgisini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinin de sevgisini kazanan İpek, İsmail Çakmak’ın her adımını takip ediyor. Bu sıra dışı ikili, birlikte mahallede dolaşırken görenlerin yüzünü gülümsetiyor ve şaşkınlıklarını gizleyemeyenlerin ilgisini çekiyor. Çakmak’ın kuzusuyla olan bu özel bağı, hem mahalle halkı hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topluyor.