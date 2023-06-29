İki çocuğunu dilendiren baba, polise bıçak çekti, ardından kendini yaraladı

DHA'nın haberine göre, Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda 2 çocuğun dilencilik yaptığını fark eden Çocuk Şube ekipleri, çocukları yasal işlem başlatmak için polis aracına aldı. Bu sırada gelen babaları Süleyman Ö., polis ekiplerine bıçak çekip saldırdı.

Daha sonra elindeki bıçakla kendisini yaralayan Süleyman Ö., ilk müdahalesi polis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra, bölgeye çağrılan ambulansla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Süleyman Ö., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.