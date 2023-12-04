İki dev AVM 4 milyar bedelle ihaleye çıkıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF'ye geçmişlerdi

HalkTV'nin haberine göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yönetiminde bulunan değerli varlıklardan ikisinin satışı için sona geldi.

Fon, Antalya merkezli Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait Markantalya AVM ile Isparta Meydan AVM’nin satış ihalesini yarın düzenleyecek.

4 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE

İki AVM için belirlenen bedel 3 milyar 950 milyon TL. İhaleye katılmak isteyenlerin 395 milyon liralık teminat yatırması gerekiyor. İhaleye katılım için son teklif saati ise bugün 16.00.

Anılan varlıkların satış ihalesi ise 6 Aralık günü saat 11.00’de yapılacak.