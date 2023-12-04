İki dev AVM 4 milyar bedelle ihaleye çıkıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF'ye geçmişlerdi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF'ye geçen Markantalya AVM ile Meydan AVM için 3 milyar 950 milyon TL bedelle satış ihalesi düzenlenecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
İki dev AVM 4 milyar bedelle ihaleye çıkıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF'ye geçmişlerdi

HalkTV'nin haberine göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yönetiminde bulunan değerli varlıklardan ikisinin satışı için sona geldi.

Fon, Antalya merkezli Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait Markantalya AVM ile Isparta Meydan AVM’nin satış ihalesini yarın düzenleyecek.

markantalya-avm1-1.webp

4 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE

İki AVM için belirlenen bedel 3 milyar 950 milyon TL. İhaleye katılmak isteyenlerin 395 milyon liralık teminat yatırması gerekiyor. İhaleye katılım için son teklif saati ise bugün 16.00.

Anılan varlıkların satış ihalesi ise 6 Aralık günü saat 11.00’de yapılacak.

isparta-meydan-avm-640x428.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Kuryeye çarpıp serbest bırakılan diplomat Meclis gündeminde. İlk Yeniçağ gündeme getirmişti Gündem
Kuryeye çarpıp serbest bırakılan diplomat Meclis gündeminde. İlk Yeniçağ gündeme getirmişti
Erdoğan, Katar’da Gündem
Erdoğan, Katar’da
Sınırda PKK/PYD'li terörist yakalandı Gündem
Sınırda PKK/PYD'li terörist yakalandı
Gün içinde aklımızdan kaç bin düşünce geçer Sağlık
Gün içinde aklımızdan kaç bin düşünce geçer
Öyle yiyorsanız hastanelik ediyor Sağlık
Öyle yiyorsanız hastanelik ediyor
Ölümlü Dünya 2 filmi daha vizyona girmeden rekor kırdı Magazin
Ölümlü Dünya 2 filmi daha vizyona girmeden rekor kırdı
Boyun kanseri nedir Sağlık
Boyun kanseri nedir