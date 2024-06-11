İki dev banka birleşiyor. Tarih açıklandı

Bankacılık sektöründe geçen yıl yaşanan büyük çalkantılar sonrası küresel bir krizin önüne geçilmesi için UBS, rakibi Credit Suisse’i satın almıştı. İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset dev anlaşmayı “Uluslararası piyasaların istikrarı için büyük önem taşıyan bir anlaşma" olarak nitelemişti.

İki dev bankanın birleşmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

UBS İsviçre Başkanı Sabine Keller-Busse, UBS ve Credit Suisse'in İsviçre birimlerinin birleşmesinin 1 Temmuz'da tamamlanabileceğini söyledi. Keller-Busse, birleşme sürecinin çok iyi ilerlediğini söyledi.

Keller-Busse, müşterilerin 2025 yılı içinde UBS'nin BT sistemlerine geçmeye başlayacağını söyledi. UBS ve Credit Suisse'in ana şirketlerinin birleşmesi geçtiğimiz ayın sonunda tamamlandı.