İki dost meyveden önemli haber var

Kavun mu yoksa karpuz mu daha yararlı? İşte o sorunun yanıtı:

Aslında her iki meyvede de bulunan vitaminler aynı. O vitaminler, B1, B2, B6 ve C. Yani aslında iki meyvede çok yararlı çünkü ikisi de vitamin zengini.

C vitaminin yararları herkesin malumu; bağışıklık sismetimini onarıyor ve adeta bir kalkan oluşturuyor.

B1 vitamini günlük enerjiyi sağlıyor stersi azaltıyor.

B2, göz ve cilt sağlığı için çok önemli bir vitamin.

B6 ise metabolizmayı hızlandırıyor, kalp damar sağlığına iyi geliyor.

TÜM DİYETLERİN BAŞ TACI İKİLİ

Kavun ve karpuz içeriklerindeki yüksek şekere rağmen karbonhidrat miktarı düşük olduğu için diyet listelerine alınıyor. Karbonhidrat bakımında kavun karpuzun bir adım üzerinde. 100 gram kavun 100 gram karpuzun yüzde 10 karbonhidrat içeriyor. Kavunun karbonhidrat oranı yüzde 6...

Her iki meyve de düşük enerjili. 100 gr karpuzda 22, 100 gr kavunda 27 kalori içeriyor.

ETKİLERİ NELER?

Karpuzun kavuna göre üstün yönü ise içerdiği karotenoid ve antikansorejenler. Metabolizmamızın temizlik ajanları olan bu mineraller karpuzda kavundan çok daha fazla.

Karpuzun kalp basıncı üzerinde olumlu etkileri var. Üzerinde barındırdığı laykopen güçlü bir antioksidan ve zararlı toksinleri vücuttan atıyor. Sözün özü karpuz bir kansen hücresi savaşçısı.

Kavun; vücuttaki enerji sistemini ayakta tutuyor. İçeriğinde niasin ve hücre yenilemesinde görev alan folik asit bulunuyor. Lifli oluşu da cabası...



KÖTÜ YÖNLERİ

Şeker hastalarının kavunu kontrollü tüketmesi gerekli. Ülser rahatsızlığı olanlarında öyle.

Karpuz da arkadaşı gibi bazı sakıncalı halleri var. Yemekten hemen sonra yenilen karpuz hazımsızlıga yol açıyor.



İKİSİ AYNI ANDA TÜKETİLEBİLİR Mİ?

Uzmanlar iki meyveyi de dozunda yemeyi öneriyor. Yani kısacası tek tek yenilmesinde yarar var. Ve en önemlisi bu ikiliyi peynirle de asla yememek gerekiyor. Her ne kadar peynirle daha keyif alınsa da kilo aldırıyor...