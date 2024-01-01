Dikeninden yaprağına her şeyi şifa. Ruslar onun için deli oluyor

İnsanların sağlıklıları için doğal besinlere yönelme süreci devam ederken adeta şifa saçan karamuk bitkisinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Sulak alanlarda kendiliğinden büyüyen, toplaması zor ama lezzetli ve şifalı bir meyve olan karamuk bitki dikkatlerden kaçmadı.

Bu bitki Türkiye'de bolca bulunuyor ama faydalarını en çok Rusların bildiği ifade edildi.

İşte bu mucizevi bitkinin özellikleri…

Karamuk, Typha cinsinden bir bitkidir ve sazlık veya kamış olarak da adlandırılır. Uzun ince sapları ve silindir şeklinde kahverengi başakları vardır. Bu başaklar bitkinin çiçekli kısmıdır.

Karamuk, suyun kalitesini artırır, su canlıları ve kuşlar için yaşam alanı sağlar. Ayrıca ekonomik değeri de yüksektir. Sepet yapımından el sanatlarına, inşaat malzemesinden gıdaya kadar pek çok alanda kullanılır. Genç sürgünleri ve polenleri yemeklerde malzeme olarak kullanılır.

Karamuk, ekşi ve mayhoş bir tada sahiptir. Soğuk algınlığı, iltihap, şeker, tansiyon, kalp ve bağışıklık sorunlarına iyi gelir. Enfeksiyon ve bakterileri de yok eder. Dikenli olduğu için eldivenle toplanır ve 7-8 saat sürer. Hem taze hem de kuru olarak satılır. Hoşaf, tatlı, şurup yapılır. Yaprakları çorba ve pilava lezzet katar.

Karamuk, kan hücrelerine faydalı olduğu için lösemi hastaları tarafından kullanılır. İdrar yolu iltihabına da iyi gelir. Verywell adlı sağlık sitesi, hipertansiyon hastalarında karamuk meyvesinin kan basıncını düşürdüğünü bildirmiştir.

Karamuk kökleri ve sap kabukları kurutularak çay yapılır.

Meyveleri ise taze veya kurutularak tüketilir. Ruslar bu bitkiye çok ilgi gösterir ve pilavlarını süslerler.