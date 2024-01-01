Dikeninden yaprağına her şeyi şifa. Ruslar onun için deli oluyor

Kaynak: Haber Merkezi
Dikeninden yaprağına her şeyi şifa. Ruslar onun için deli oluyor
Doğada kendiliğinden yetişen 7 saatte toplanan, Rusların deli olduğu dikeninden yaprağına kadar her şeyin şifa saçtığı karamuk bitkisi dikkat çekti.

İnsanların sağlıklıları için doğal besinlere yönelme süreci devam ederken adeta şifa saçan karamuk bitkisinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Sulak alanlarda kendiliğinden büyüyen, toplaması zor ama lezzetli ve şifalı bir meyve olan karamuk bitki dikkatlerden kaçmadı.

Bu bitki Türkiye'de bolca bulunuyor ama faydalarını en çok Rusların bildiği ifade edildi.

karamuk-enfeksiyon-hastaliklarina-birebir-3-1.jpg

İşte bu mucizevi bitkinin özellikleri…

Karamuk, Typha cinsinden bir bitkidir ve sazlık veya kamış olarak da adlandırılır. Uzun ince sapları ve silindir şeklinde kahverengi başakları vardır. Bu başaklar bitkinin çiçekli kısmıdır.

Karamuk, suyun kalitesini artırır, su canlıları ve kuşlar için yaşam alanı sağlar. Ayrıca ekonomik değeri de yüksektir. Sepet yapımından el sanatlarına, inşaat malzemesinden gıdaya kadar pek çok alanda kullanılır. Genç sürgünleri ve polenleri yemeklerde malzeme olarak kullanılır.

Karamuk, ekşi ve mayhoş bir tada sahiptir. Soğuk algınlığı, iltihap, şeker, tansiyon, kalp ve bağışıklık sorunlarına iyi gelir. Enfeksiyon ve bakterileri de yok eder. Dikenli olduğu için eldivenle toplanır ve 7-8 saat sürer. Hem taze hem de kuru olarak satılır. Hoşaf, tatlı, şurup yapılır. Yaprakları çorba ve pilava lezzet katar.

karamuk-452.jpg

Karamuk, kan hücrelerine faydalı olduğu için lösemi hastaları tarafından kullanılır. İdrar yolu iltihabına da iyi gelir. Verywell adlı sağlık sitesi, hipertansiyon hastalarında karamuk meyvesinin kan basıncını düşürdüğünü bildirmiştir.

Karamuk kökleri ve sap kabukları kurutularak çay yapılır.

Meyveleri ise taze veya kurutularak tüketilir. Ruslar bu bitkiye çok ilgi gösterir ve pilavlarını süslerler.

İlgili Haberler
Kabızlığı bıçak gibi kesiyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Turp Otunun bilinmeyen faydaları nelerdir?
Son Haberler
İstanbul için Erdoğan'ın masasındaki isim sızdı. AKP kulislerinde herkes bu ismi konuşuyor Gündem
İstanbul için Erdoğan'ın masasındaki isim sızdı. AKP kulislerinde herkes bu ismi konuşuyor
Altay borca battı. Bakanlık köklü kulübü dava etti Spor
Altay borca battı. Bakanlık köklü kulübü dava etti
Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damga vurdu Magazin
Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damga vurdu
Yılbaşında Kapadokya’da doluluk oranı yüzde 90’ı aştı Gündem
Yılbaşında Kapadokya’da doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Rusya'dan yeni yıl gecesi Ukrayna'ya 90 İHA ile saldırı Dünya
Rusya'dan yeni yıl gecesi Ukrayna'ya 90 İHA ile saldırı
Cep telefonu faturaları cep yakacak. Dev zam geldi Ekonomi
Cep telefonu faturaları cep yakacak. Dev zam geldi
MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde Sorumlusu Abdullah El Cündi yakalandı Gündem
MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde Sorumlusu Abdullah El Cündi yakalandı