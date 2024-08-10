İki fotoğrafta Türkiye de çekildi

Ağustos ayı, pazarlara en fazla yazlık sebze ve meyvenin geldiği dönem olmasına rağmen, hem üreticiler hem de tüketiciler mutlu değil. Üreticiler, domates, biber ve karpuz gibi ürünlerin tarlada kalmasından kaygı duyarken, bazıları ise ürünlerini hayvanlarına yediriyor. Bursa Karacabey'de eylem yapan çiftçiler, sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalıştı.

İstanbul Okmeydanı'nda akşam pazarında tezgah altına atılan ürünlerden işe yarayanları toplamaya çalışan bir vatandaş

Büyük şehirlerde, ürün bolluğu fiyatlara yansımamış görünüyor. Bazı pazarlarda, akşam saatlerinde vatandaşlar tezgah altına atılmış çürük ürünlerin arasından hala kullanılabilir olanları seçerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Bursa'da ürettiği biberleri satamayınca keçilerinin önüne döken bir çiftçi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, domates üreticisi Cemil Başbuğa, domates fiyatlarındaki düşüşe tepki olarak mahsulünü hasat etmeden tarlasını sürmeye karar verdi.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Öte yandan Bir semt pazarında ANKA muhabirine konuşan bir vatandaş durumu "Biz et, ekmek, sebze alamıyoruz. Biz açız aç! Ayakta durmak yaşamaksa, yaşıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Karadolap Mahallesi semt pazarına gelen vatandaşlar da, yaşadıkları sorunu ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Emekli Rıza Yılan, 60 yaşında 12 bin 500 lirayla geçinemediğini belirterek şunları söyledi:

“Biz hayatımızın her alanından kısıyoruz. Bizim hiçbir sosyal hayatımız yok. Biz evden dışarı çıkamıyoruz. Biz et, ekmek, sebze alamıyoruz. Biz açız aç. Yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz; onu da bilmiyoruz. Ayakta durmak yaşamaksa yaşıyoruz. Ben 30 sene bu ülkeye şirket kurmuşum, en az 2 trilyon vergi ödemişim. En sonunda geldiğim yerde, pandemide ben şirketimi kapatmak zorunda kaldım. Ben emekli maaşımla şu anda vergilerimi ödemek durumundayım. Ben çalışan insanların kıdem tazminatlarını ödedim. Ben devlete olan vergimi de ödedim ama ben şimdi 12 bin 500 lirayla yaşamak zorundayım. Yaşamaya çalışıyorum, yaşayamıyorum. Biz gavur değiliz ki. Biz de Türk’üz, biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Bizim de yemek ihtiyacımız, tatile gitme hakkımız var. Beş tane mafya gelmiş, memlekete çökmüş. Kim oldukları da belli değil. Biz bunlara ganimet ödüyoruz. Benim vergimden, benim emeğimle ben bunları besliyorum. Beslemek zorunda değilim. İsyan ediyorum. Ben acımdan ölmek zorunda değilim.”

“ERKEN SEÇİM İSTİYORUM”

Bir başka yurttaş ise hem meyvelerin hem de sebzelerin çok pahalı olduğunu belirterek “Çocukların, halkın yiyebileceği en önemli şeyler, sebzeler hepsi çok pahalı. Mesela 40 lira ıspanak. Bir meyve 50, 70, 100 lira. Her şey gönül istiyor ki alalım yani ama alamıyoruz her şeyi. Bin lira tuttu burası peynirlerle, yumurtayla, yeşilliklerle. İki tane meyve aldım. Bir kilo üzümle bir kilo da erik aldım. Emekli maaşıyla zor. Hele bir kişinin emekli maaşıyla çok zor. Nereye kadar böyle bilemiyorum artık ama halkın uyanması lazım. Ben erken seçim istiyorum. Hep beraber, hep birlikte istiyoruz. Vatandaş olarak erken seçim istiyoruz. Buna gücümüz yetmiyor” şeklinde konuştu.

“GİTTİM, PARA ALIP GERİ GELDİM”

Bir başka emekli de “500 lirayla geldim, bir şey alamadım. Bir daha gittim, para aldım geldim. Hiçbir şey alınmıyor. Gittim, tekrar geldim vallahi ya. Hiçbir şey alınmıyor. Çok zor durumdayız” diye mağduriyetini anlattı.

“15 LİRAYA BİBER SATAMIYORUZ”

Pazarcı esnafı da “Bundan iyisi yok ama millet alamıyor, yapacak bir şey yok. Fiyatlar şu anda düştü de halk yine alamıyor. Halkın gücü bitmiş, sıfır. Bir daire kirası olursa 20-25 bin lira, sonu ne olacak bu milletin? Yabancılar dolmuş. Millete ev, yer, bark kalmadı. Ülkenin yarısı satılmış. Hayat böyle gidiyor işte. Yapacak bir şey yok. 15 liraya biber satamıyoruz, görüyorsun. Bu saatte pazar tıklım tıklım olması gerekirken iş yok. Millet perişan. Böyle giderse batacak. Batmış batacağı kadar” ifadelerini kullandı.

“AÇ KALIYORUZ”

Alışveriş sepetini göstererek dolduramadığını belirten emekli Yüznur Demir, “Benim param bu kadar. Emekli aylığım daha yeni 12 bin 500 oldu. Çocuğum var. Zor şartlarda geçiniyoruz. Vallahi aç kalıyoruz işte” dedi.

“BİR ŞEY ALIYORSANIZ BİR ŞEY EKSİK KALIYOR”

Nimet Karaçay isimli vatandaş, “Bütçemize göre alışveriş yaptık ama fiyatlar çok yüksek. İnsan istediğini alabiliyor mu? Günümüz şartlarında istediğinizi yapabiliyor musunuz, alabiliyor musunuz? Bir şey alıyorsanız bir şey eksik kalıyor. Ülke daha kötü bir durumda ama bir şekilde bunu kamufle ediyorlar, kapatıyorlar Ciddi ekonomik kriz yaşıyoruz. İnsanlar aç. Kiralar çok yüksek. Biz onlardan muzdaribiz. 25-30 bin kira, asgari ücret ne kadar? Hiçbir şeyi karşılamıyor. Hangi birini anlatalım? Ülke çok kötü bir durumda” dedi.

BOŞ ALIŞVERİŞ SEPETİNİ GÖSTERDİ

Boş alışveriş sepetini gösteren emekli Saniye Ağca, “Fiyatlar gördüğünüz gibi çok pahalı. Şu an hiçbir şey alamadım. Bakıyorum şu anda. Meyve, sebze, o tür şeyler almayı planlıyordum ama şu anda fiyatlara bakıyorum” diye konuştu.