İki gündür aranan sörfçüler Endonezya açıklarında bulundu

Endonezya açıklarında iki gün boyunca kayıp olan 4 Avustralyalı turist, sörf tahtası üstünde bulundu.

İki gündür aranan sörfçüler Endonezya açıklarında bulundu

Elliot Foote, Steph Weiss, Jordan Short ve Will Teagle adlı 4 turist, Endonezya'nın Sumatra Adası'nın yaklaşık 150 kilometre uzağındaki Nias Adası açıklarında pazar günü kayboldu.

TRT Haber’in New York Post ve AP’den aktardığı habere göre, Elliot Foote'un babası Peter Foote, oğlunun arkadaşlarıyla 30. yaş gününü kutlamak için adaya tatile gittiğini söyledi.

Turistlerin bindiği ahşap teknede Endonezyalı üç mürettebatın da yer aldığı, adadan yola çıkan teknenin kötü hava koşulları nedeniyle sürüklenerek açık denizde kaybolduğu ifade edildi.

Bunun üzerine Avustralyalı ve Endonezyalı yetkililer, pazartesi günü ortak arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara sörfçülerin arkadaşları ve bölgedeki balıkçı tekneleri de katıldı.

Salı günü ekipler, üç Avustralyalı turisti sörf tahtaları üzerinde buldu. Ancak Elliot grupta yer almıyordu. Ekipler, daha sonra 5 kilometre yakındaki bir adaya yardım istemek için giderken suda mahsur kalan Elliot'ı da kurtardı.

İki Endonezyalı mürettebat da ekipler tarafından kurtarıldı, üçüncü personel halen kayıp.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezyalı yetkililere teşekkür ederek sörfçülerin kurtulmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Alman uzmanlardan Marmara depremi uyarısı: Korkutan İstanbul detayı Güncel
Alman uzmanlardan Marmara depremi uyarısı: Korkutan İstanbul detayı
Ankara’da şüpheli çanta paniği Yaşam
Ankara’da şüpheli çanta paniği
Beşiktaş'ın 'FETÖ' göndermesine Galatasaray'dan sert tepki: Bu kirli oyunun hesabını soracağız Spor
Beşiktaş'ın 'FETÖ' göndermesine Galatasaray'dan sert tepki: Bu kirli oyunun hesabını soracağız
Beşiktaş’tan Galatasaray’a FETÖ göndermesi: Rashica transferini bu videoyla açıkladılar Spor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a FETÖ göndermesi: Rashica transferini bu videoyla açıkladılar
İsale hattı patladı, yol çöktü Yaşam
İsale hattı patladı, yol çöktü
20 yıldır babasının mirasına sahip çıkıyor Yaşam
20 yıldır babasının mirasına sahip çıkıyor