İki hocanın kuma konuşması gündem oldu: "Evli adam eşinden onay almadan evlenebilir"

Kaynak: Haber Merkezi
İki hocanın kuma konuşması gündem oldu: "Evli adam eşinden onay almadan evlenebilir"
İki hocanın "İslama göre evli bir adamın, eşinin üzerine başka bir kadınla evlenmek için ilk eşinin rızasını almasına gerek var mı?" sorusuna verdikleri cevaplar, sosyal medyada tartışma başlattı. Videodaki açıklamalar kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, iki hocanın tartışmalı açıklamaları üzerine büyük bir tartışma başlattı. Videoda hocalar, "İslama göre evli bir adam, eşinin üzerine başka bir kadınla birlikte olup evlenmek isterse, ilk eşinin rızasını almaya gerek var mı?" sorusuna "Hayır, yok" cevabını verirken, "Evli bir adam, evli olduğu eşinin üzerine birden fazla üç kadın getirip evlenebilir mi?" sorusuna ise "Evet, evlenebilir" şeklinde yanıt verdiler.

Bu açıklamalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, hocaların bu görüşlerini tartışarak çeşitli yorumlar yaptı. Kimileri bu görüşlere destek verirken, birçok kişi de eleştirilerini dile getirdi.

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