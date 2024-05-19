Patates kızartmasını çatal bıçak kullanarak yedi tepki topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Patates kızartmasını çatal bıçak kullanarak yedi tepki topladı
Fast food olarak bilinen patates kızartmasını çatal bıçak kullanarak yemesi gerektiğini savunan bir kadının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, patates kızartmasını çatal bıçak kullanarak yemenin doğru olduğunu savunan bir kadının bu alışkanlığını gözler önüne serdi. Fast food olarak kabul edilen patates kızartmasını çatal bıçakla yemeyi savunan kadın, bu videoyla kısa sürede gündem oldu ve çeşitli tepkilerle karşılaştı.

Videoda, kadın patates kızartmasını çatal ve bıçakla nazikçe yerken, bu şekilde yemenin daha hijyenik ve doğru olduğunu ifade ediyor. Ancak bu görüş, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Birçok kullanıcı, patates kızartmasının parmakla yenmesi gereken bir yiyecek olduğunu belirterek kadının görüşüne katılmadıklarını dile getirdi.

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