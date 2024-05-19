Yağmurdan kaçarken neredeyse yıldırıma yakalanıyorlardı

Kars'ta yağmurdan korunmak için kapalı bir alana sığınan bir grup vatandaş, hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Yağmurun hızlandığı anlarda dışarıda kalmak istemeyen vatandaşlar kendilerini güvenli olduklarını düşündükleri bir yere attılar. Ancak, sığındıkları yerin hemen önüne düşen yıldırım, onları kıl payı sıyırdı. Şans eseri bu anlar, bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yıldırımın çakmasıyla birlikte büyük bir patlama sesi duyuluyor ve yere düşen yıldırımın etkisiyle çevrede kısa süreli bir panik yaşanıyor. Vatandaşlar, yıldırımın hemen önlerine düşmesiyle büyük bir korku yaşarken, mucizevi bir şekilde kimse zarar görmedi.