İki ilaç firmasına rekor ceza

Düzenleme: Kaynak: AA
İki ilaç firmasına rekor ceza

Rekabet Kurulu, iki ilaç firmasına ceza yağdırdı. Kesilen ceza dudak uçuklattı. Firmalara milyonlarca lira ceza yazıldı.

Rekabet Kurulu, iki ilaç firması için toplandı. O toplantıda firmaları mercek altına alan kurul, milyonlarca lira ceza kesilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ ile Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma sonuçlandı.

Teşebbüsler, rekabet kurallarını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uzlaşma metinleri gönderdi.

Kurul, bunun üzerine, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları ve bu yolla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ'ye 155 milyon 488 bin 332 lira, Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 30 milyon 593 bin 234 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, soruşturma, anılan teşebbüsler bakımından uzlaşmayla sonlandırıldı.

Öte yandan, Kurul, aynı soruşturma kapsamında daha önce GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 33 milyon 321 bin 564 lira, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 184 milyon 363 bin 976 lira idari para cezası uygulamış ve soruşturmanın bu teşebbüsler için uzlaşmayla sonlandırılmasına karar vermişti.

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