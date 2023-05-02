İki kadın her yerde aranıyor

İstanbul Beyoğlu’nda yanında çocukla yürüyen kadının cep telefonu, iki kadın tarafından çalındı. Ekipler kimlikleri tespit edilen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İki kadın her yerde aranıyor

İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleşen olay, geçen hafta salı günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

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Şahkulu Mahallesi’nde yanında çocukla yürüyen kadını gözlerine kestirip takip eden iki yankesici kadından biri çevredekilerin olayı fark etmemesi için gölgeleme yaparken, diğeri arkadan yaklaştığı kadının cep telefonunu çaldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Olay sonrası iki hırsız hızla uzaklaşırken, bir süre sonra cep telefonun çalındığını fark eden kadın polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay anına ait görüntülere ulaşıp, kimlikleri tespit edilen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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