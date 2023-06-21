İki kardeşin arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Nejdet Kaymaz (60), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Cevdet Kaymaz'ın (56) evinin önünde pusu kurup, içinde olduğu hafif ticari araca av tüfeğiyle ateş açtı. Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, araçta bulunan arkadaşı Rıza Andiç (63) ise hayatını kaybetti.

İki kardeşin arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi Süllüoğlu Sokak’ta meydana geldi.

Nejdet Kaymaz, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşinin evinin önüne gitti.

Nejdet Kaymaz, evinden çıkan kardeşi Cevdet Kaymaz ve yanındaki arkadaşı Rıza Andiç'in bulunduğu hafif ticari araca, seyir halindeyken av tüfeğiyle ateş açtı.

Araç, yoldan çıkarak yeşil alana girdi. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, arkadaşı Rıza Andiç ise öldü.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Cevdet Kaymaz, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı

Cevdet Kaymaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Rıza Andiç'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, otopsi işlemleri için Ereğli ilçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Nejdet Kaymaz polis tarafından gözaltına alındı.

pusu-kurdugu-kardesinin-aracina-ates-acti-1-olu-1-yarali-yenicag1.jpg

pusu-kurdugu-kardesinin-aracina-ates-acti-1-olu-1-yarali-yenicag2.jpg

pusu-kurdugu-kardesinin-aracina-ates-acti-1-olu-1-yarali-yenicag3.jpg

pusu-kurdugu-kardesinin-aracina-ates-acti-1-olu-1-yarali-yenicag4.jpg

pusu-kurdugu-kardesinin-aracina-ates-acti-1-olu-1-yarali-yenicag6.jpg

pusu-kurdugu-kardesinin-aracina-ates-acti-1-olu-1-yarali-yenicag7.jpg

pusu-kurdugu-kardesinin-aracina-ates-acti-1-olu-1-yarali-yenicag8.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı Güncel
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
İki parti resmen birleşti Siyaset
İki parti resmen birleşti
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un sütyensiz tarzı binlerce kez tıklandı Magazin
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un sütyensiz tarzı binlerce kez tıklandı
Aziz Yıldırım'ın programı iptal oldu. Canlı yayına çıkacağı tarih belli oldu Spor
Aziz Yıldırım'ın programı iptal oldu. Canlı yayına çıkacağı tarih belli oldu
AKP'li belediye başkanından gazetecilere hakaret ve tehdit Güncel
AKP'li belediye başkanından gazetecilere hakaret ve tehdit
Akülü bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kız kardeş yaralandı Güncel
Akülü bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kız kardeş yaralandı
Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi belli oldu Magazin
Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi belli oldu