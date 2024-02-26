İki karpuz bir koltuğa sığmaz atasözünün anlamı nedir?

İki karpuz bir koltuğa sığmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir yere veya duruma fazla şey sığdırmaya çalışmak, imkansız veya uyumsuz bir şeyi başarmaya çalışmak anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Bu atasözü, genellikle bir kişinin aynı anda iki büyük, zor veya uyumsuz görevi, sorumluluğu veya işi yerine getirmeye çalışmasını, pratik olmayan veya imkansız bir şeyi başarmaya çalışmasını anlatmak için kullanılmaktadır.

İKİ KARPUZ BİR KOLTUĞA SIĞMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu işi tek başına yapman mümkün değil kabul et artık, bir koltuğa iki karpuz sığmaz."