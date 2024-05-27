İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı

Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi Toptancılar sitesi kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, karşı yönden gelen iki motosikletin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı. Kaza sonrası motosikletinden savrulan sürücülerden birisinin motorun altından kalkarak diğerine yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası yaralı sürücüler, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.