Yeni dünya rekoru: Rubik küpü 0,07 saniyede çözdü

Mitsubishi Elektrik, geliştirdiği ileri teknoloji makine ile Rubik küpü 0,07 saniyede çözerek yeni bir dünya rekoru kırdı. Önceki rekor olan 0,305 saniyeyi neredeyse beşte biri kadar bir sürede gerçekleştiren bu başarı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu olağanüstü başarı, Mitsubishi Elektrik'in robotik ve yapay zeka alanındaki ilerlemelerini gözler önüne seriyor. Geliştirilen makine, yüksek hızlı kamera ve gelişmiş algoritmalar kullanarak Rubik küpünün durumunu anında analiz ediyor ve en kısa çözüm yolunu hesaplayarak harekete geçiyor. Makinenin, küpün her yüzeyini milisaniyeler içinde hareket ettirerek çözmesi, insan yeteneklerinin çok ötesinde bir hız sergiliyor.