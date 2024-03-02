İki mühendis ilkokul sorusuna cevap veremedi. ‘Kim milyoner olmak ister’de eğitimin nasıl çöktüğü ortaya çıktı

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de üniversite mezunu bir genç, bilediği soruyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

CEVAP VEREMEDİLER

Yarışmacıya "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?" sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap veremeyen genç kız, telefon joker hakkını kullandı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Fırat Kara'yı arayan yarışmacı, "23" cevabını aldıktan sonra tereddüt etmeden o şıkkı tercih ederek 3. soruda elendi.

2 mühendisin 9'dan 5'i çıkartamaması ekran başındakilere bile saç baş yoldurdu. Lise mezunu olduğunu söyleyen 45 yaşındaki bir kişi "İnanın izledim. Cevabı 5 saniye içinde verdim. Bu bizim eğitim sistemimizin çöküşünün göstergesidir. Bizim dönemimizdeki lise şimdinin üniversitesiyle eşdeğer" yorumunu yaptı.