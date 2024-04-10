İki otomobil çarpıştı:1 kişi ölü 8 kişi yaralı

Ferhat Ç. ‘nin kullandığı ADR 167 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde karşı yönden gelen Selcen A. idaresindeki 60 AAP 108 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.;

Meydana gelen kazada, Ferhat Ç'nin kullandığı otomobilde bulunan Nazife Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçlarda yer alan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.