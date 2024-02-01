İki otomobilin çarpıştı. Kazada gaz sızıntısı oldu

Olay gece saatlerinde Zonguldak'ın Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, park halinde bulunan otomobile çarptı.
Bu sırada yol kenarındaki doğal gaz kutusu hasar aldı. Çevredeki vatandaşlar gaz sızıntısından korktu.
Panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz firmasına ait yetkililer sevk edildi.
Trafik akışı bir müddet kesildi. Ekipler sızıntıyı yaptıkları çalışmalar sonucunda durdurdu.
Yol yeniden trafiğe açıldı ve kazayı yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğü açıklandı.