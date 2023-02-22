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Kardeşlerim dizisinde sürpriz ayrılık! İki oyuncu veda edecek

ATV'de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşanacak ve iki oyuncu birden diziden ayrılacak.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 17:41
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İki oyuncu veda edecek! Kardeşlerim dizisinde sürpriz ayrılık

Kardeşlerim dizisinde sürpriz ayrılık! İki oyuncu veda edecek
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ATV'de cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de herkesi şoke edecek ayrılıklar yaşanacak. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir süredir ekrana gelmeyen dizide iki oyuncu projeye veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide Gönül karakterine hayat veren Evrim Doğan ve Gönül’ün kızını canlandıran Ecem Sena Bayır projeden ayrılacak.

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