'Kardeşlerim'in yıldızları aşk iddialarına cevap verdi. İspanyol dergisine konuştular

Kardeşlerim dizisinde iki sevgiliyi canlandıran oyuncu Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Yiğit Koçak ile Lizge Cömert, İspanya'nın ünlü bir dergisine röportaj verdi. Dizi ve karakteriyle ilgili açıklama yapan Lizge Cömert "Henüz kimseye körü körüne aşık olmadım" dedi.

"YALNIZLIĞI ÇOK SEVİYORUM"

Kalbinin boş olduğunu söyleyen Yiğit Koçak ise, "Kendinizi nasıl tarif edersiniz?" sorusuna, "Çalışkan, işkolik, ailesine ve arkadaşlarına çok önem veren ve mutluluğun peşinde olan bir adamım. Zor bir yanım var. Yalnızlığı çok seviyorum. Bir çok problemim de bundan çıkıyor zaten. Bazen çabuk sinirlenebiliyorum. Bu sevmediğim bir özellik" diye yanıt verdi.

"ÇOK YAKIN İKİ ARKADAŞIZ"

Yiğit Koçak, Lizge Cömert'le olan aşk dedikodularına şu şekilde yanıt vermişti:

"Lizge benim çok yakın arkadaşım. Çok iyi anlaşıyoruz, birbirimizi anlıyoruz. Sette zaten sürekli birlikteyiz. O içinden gelen samimi duygularını paylaştı. O paylaşımdan böyle bir sonuç çıkacağını hiç aklımıza bile getirmedik. Kafası karışmış olanlar için bir açıklık getireyim; Lizge ile sadece çok yakın iki arkadaşız"



