İki partinin oyu aynı çıktı! Ankara’yı karıştıran anket sonuçları

Yöneylem Araştırma Şirketi 26-30 Haziran tarihleri arasında 2 bin 400 kişiyle anket gerçekleştirdi.

Seçmenlere “Önümüzdeki genel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz” diye soruldu.

Uzun bir süredir farklı araştırma şirketlerinin hazırladığı anketlerde birinci parti çıkan Cumhuriyet Halk Partisi, Yöneylem’in son anketinde de birinci parti çıktı.

CHP %34,5 ile birinci parti olurken, AKP %31 oy oranı ile ikinci parti oldu.

MHP VE DEM'İN OY ORANI AYNI

Ankette Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) oy oranının aynı olması dikkat çekti.

İki partinin de %9 oy oranı aldığı görüldü.

ZAFER PARTİSİ, YENİDEN REFAH VE İYİ PARTİ KAFA KAFAYA

Yöneylem’in son anketinde Zafer Partisi %4 alırken, geçtiğimiz yerel seçimlerde sürpriz yaparak birçok şehirde belediye kazanan Yeniden Refah Partisi ise %3,8 aldı.

Genel başkanı değişen İYİ Parti ise %3,7 oy oranında kaldı.

Ünlü isimleri partisine kazandıran Türkiye İşçi Partisi ise önceki seçimlerde aldığı %1,1 oyu koruduğu görüldü.