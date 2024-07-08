Ünlü futbolcu gece kulübünde hüngür hüngür ağladı

Düzenleme: Serkan Talan
Ünlü futbolcu gece kulübünde hüngür hüngür ağladı

Brezilya, Copa America'da Uruguay'a penaltılarda elenince dünyaca ünlü futbolcu Neymar, gece kulübüne hüngür hüngür ağladı. Brezilyalı yıldızı yanında bulunan arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Ünlü futbolcu gece kulübünde hüngür hüngür ağladı

Brezilya, Copa America'da Uruguay'a penaltılarda elenince dünyaca ünlü futbolcu Neymar, gece kulübüne hüngür hüngür ağladı. Brezilyalı yıldızı yanında bulunan arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

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BREZİLYA PENALTILARDA ELENDİ

ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Copa America turnuvasında Brezilya ile Uruguay Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatmalar, golsüz eşitlikle tamamlanırken Uruguay penaltılarda Brezilya’yı eledi.

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ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKTI, GECE KULÜBÜNDE AĞLADI

Büyük hayal kırıklığı yaşayan Sambacıların kaptanı Neymar sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyememişti.

Brezilya’nın Uruguay’a yenilmesinin ardından Neymar, arkadaşlarıyla birlikte gittiği gece kulübünde hüngür hüngür ağladı.

Dünyaca ünlü yıldızı, yanında bulunan arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

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