İki sigara markasının fiyatında şaşırtan indirim. Sigara fiyatları dün de zamlanmıştı

Milli Gazete'nin haberine görne, sigara fiyatları Eylül ayı itibariyle bir bir zamlandı. Zamlı sigara fiyatları listesi içerisinde JTİ grubu sigaraları da yer alırken yeni bir gelişme yaşandı.

JTİ sigara fiyatları listesi içerisinde yer alan Monte Carlo Slender sigara fiyatı ile LD Slims sigara fiyatı için indirime gidildi.

Sigaraya zam üstüne zamlar sürerken dün zamlı JTİ sigara fiyatları listesi yürürlüğe girmişti. JTİ grubu kendi ürettiği Monte Carlo Slender ve LD Slims sigara fiyatı için 1 TL indirim yaptı.

Böylece Monte Carlo Slender fiyatı 46 liradan 45 liraya düşerken LD Slims sigara fiyatı da 46 liradan 45 liraya düşmüş oldu.

Söz konusu indirimli sigara fiyatları listesi bugünden itibaren yürürlüğe girecek. Grubun diğer sigaraları için herhangi bir indirim söz konusu olmadı.

JTİ sigara fiyatları listesi | 7 Eylül 2023 şöyle: