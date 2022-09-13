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BES’i satmak için görüştükleri şirket ortaya çıktı. İki taraf anlaştı resmi onay bekleniyor

Hollandalı NN Hayat ve Emeklilik, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamındaki bireysel emeklilik portföyünü Özyeğin ailesinin yönettiği Fiba Emeklilik'e satıyor.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:04
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 10:05
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İki taraf anlaştı resmi onay bekleniyor. BES’i satmak için görüştükleri şirket ortaya çıktı

BES’i satmak için görüştükleri şirket ortaya çıktı. İki taraf anlaştı resmi onay bekleniyor
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Bu yılın başında devlet desteğinin yüzde 30’a çıkarılmasıyla hızla büyüyen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 300 milyar TL fon büyüklüğüne ve 14 milyon katılımcıya ulaştı. 500 milyar TL fon büyüklüğü ve 17 milyon katılımcıya ulaşmayı hedefleyen BES'te ilginç bir devir yaşanıyor.

ÖZYEĞİN AİLESİ ALIYOR
Dünya gazetesinin haberine göre, ünlü sigorta şirketi Hollandalı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş., Otomatik Katılım Sistemi kapsamındaki bireysel emeklilik portföyünü devretmeye hazırlanıyor. NN Hayat ve Emeklilik şirketi, Özyeğin ailesinin yönettiği Fiba Emeklilik Hayat A.Ş.'ye OKS kapsamındaki BES portföyünü satmak için görüşüyor. İki taraf, varlığın devredilmesi konusunda anlaşmayı sağladı ve resmi kurumların onayını bekliyor.

OYAK SİGORTA'YI ALMIŞTI
175 yıllık geçmişi olan Hollandalı şirkete ait NN Hayat ve Emeklilik, 4 Aralık 2008 tarihinde ING Grubu’nun OYAK Emeklilik’in yüzde 100 hissesini satın almasıyla Türkiye'ye adım attı.

11 ülkede faaliyet gösteren Hollandalı şirketin, dünya çapında yaklaşık 15 bin çalışanı, 18 milyon müşterisi var.

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