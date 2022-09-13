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  • AKP’li belediye meclis üyesi harikalar diyarında. Herkesin evinde havuzu olduğunu iddia etti

AKP’li belediye meclis üyesi harikalar diyarında. Herkesin evinde havuzu olduğunu iddia etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. AKP’li belediye meclis üyesi, herkesin evinde özel havuzu olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 17:32
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 17:35
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Herkesin evinde havuzu olduğunu iddia etti. AKP’li belediye meclis üyesi harikalar diyarında

AKP’li belediye meclis üyesi harikalar diyarında. Herkesin evinde havuzu olduğunu iddia etti
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente yapılması planlanan kapalı yüzde havuzu projesini belediye meclisinde masaya yatırdı.

Proje belediye meclisinde konuşulurken AKP'li üye Neşe Menderes, yapılacak olan kapalı yüzme havuzu projesine karşı çıktı.

Menderes, “Aydın Merkez’de öğrenciler için sporcu yetiştirmek için havuzumuz var mı?” diyerek belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’na bir soru yöneltti.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU ŞAŞTI KALDI

Çerçioğlu da “Sayın meclis üyesi illa sporcu yetiştirmek konu değil ki. Siz de ben de veya başka birisi de spor için 50 yaşında olur, 60 yaşında olur gider yüzer.” şeklinde yanıt verdi.

Bunun üzerine AKP’li Menderes, “Herkesin havuzu var zaten.” dedi. Menderes’in bu yanıtı başkan Çerçioğlu ve salondakileri şaşkına çevirirken Çerçioğlu, “Nerede herkesin havuzu var? Sizin havuzunuz var. Burada birçok fakir vatandaş var. Ne havuzu Allah aşkına.” diyerek tepkisini gösterdi.

yenicaggazetesi.com.tr
 

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Psikiyatrist
13.09.2022 17:51
Millet adına Psikiyatristler olaya el atmalı durum vahim  
 
Aydın-Ortaklar
13.09.2022 17:48
Herkesin evinde havuzu var diyen kişi ye NOBEL ÖDÜLÜ verilmelidir.  
 
Ramiz Ağa
13.09.2022 17:44
Enteresan bir karakter  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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