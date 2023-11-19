İki uçak havada çarpıştı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde iki uçak havada çarpıştı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KAYNAK: AA
İki uçak havada çarpıştı

Avustralya basını, Victoria eyaletinde iki uçağın havada çarpıştığını bildirdi.

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA), Melbourne kentinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Mornington bölgesinin yaklaşık 12 kilometre batısında iki uçağın havada çarpıştığı ifade edildi.

Her iki uçakta da 2 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, uçakların “Viper S-211 Marchetti” tipi hafif uçak olduğu aktarıldı.

Açıklamada, çarpışmadan sonra uçaklardan birinin içindeki 2 kişiyle havaalanına güvenli şekilde iniş yaptığı, diğerinin ise suya çakıldığı ifade edildi.

Uçağın suya çakıldığı körfezde enkaz bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, uçakta bulunanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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