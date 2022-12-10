İki ülke yeniden karşı karşıya geldi, savaş an meselesi

Sırbistan, Kosova’ya güvenlik güçlerini göndermeyi planlıyor.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, başkent Belgrad’da katıldığı bir etkinlikte, dün akşam Kosova’nın kuzeyinde, Sırpların yoğun yaşadığı bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

“SİLAHLI ÇATIŞMANIN EŞİĞİNE GETİRİLDİK”

AA’nın haberine göre; Kosova’nın Brüksel Anlaşması’na aykırı davrandığını savunan Brnabic, “Başbakan Albin Kurti’nin kararları yüzünden silahlı çatışmanın eşiğine getirildik. Kurti, her günü riske atmakta ve durumu istikrarsızlığa sürüklemektedir.” dedi.

“GÜVENLİK GÜÇLERİNİ KOSOVA’YA GÖNDERME HAKKI VAR”

Brnabic, Sırbistan’ın barış istediğini vurgulayarak, “Sırbistan’ın Birleşmiş Milletler Konseyinin 1244 sayılı kararı gereği güvenlik güçlerini Kosova’ya gönderme hakkı var. Bu noktada niyetimiz de var. Oradaki Sırplar güvende değil.” diye konuştu.

“TESLİM OLMAK YOK”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Milos Vucevic ve Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaşıp “Teslim olmak yok.” notunu düştü.

Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyon Şefi Michael Davenport ile görüşürken, Dacic ve Davenport’un barışı korumak ve gerginliğin düşürülmesi noktasında hemfikir olduğu belirtildi.

KOSOVA’DAN SERT AÇIKLAMA GELDİ

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova topraklarında asla Sırbistan güvenlik güçlerine izin vermeyeceklerini belirterek, “Sırbistan'ın hegemonyacı hayali hiçbir zaman hayata geçirilemeyecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova’da Sırpların çoğunlukta yaşadığı bölgede emniyet güçlerine açılan ateş sonucu bir polisin yaralanması üzerine Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'in bu bölgeye güvenlik güçleri gönderme açıklamasına tepki gösterdi.

Osmani, “Sırbistan tarafından yapılan polis ve askeri saldırganlık yönündeki açık tehdit, bu ülkede hegemonyacı zihniyetin devam ettiğini kanıtlıyor. 1999 yılında tam da bu zihniyete güçlü darbe vuran tüm demokratik dünya, bunu açık bir şekilde reddetmeli ve buna karşı çıkmalıdır.” ifadesini kullandı.

HUKUK ÜSTÜNLÜĞÜNE AYKIRI

Osmani, Kosova polisinin yaralanmasının suç olduğunu, Kosova'nın anayasal düzen ve egemenliği ile hukukun üstünlüğüne karşı bir eylem olduğunu ifade etti.

Osmani, gazetecilere yönelik saldırıların özgür bir şekilde haber alma hakkının ihlali olduğunu kaydederek, “Bu suçların failleri, acil bir şekilde adalet önüne çıkartılmalı. Adli kurumlar hemen harekete geçmelidir. Kosova Cumhuriyeti topraklarında artık asla Sırbistan polisi ve askerleri mevcut olmayacaktır. Sırbistan'ın hegemonyacı hayali hiçbir zaman hayata geçirilemeyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

SIRBİSTAN-KOSOVA GERGİNLİĞİ

Kosova’nın, dün akşam ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova bir kez daha gerildi.

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova’nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık’ta yapılacak erken genel seçim öncesi iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kosova tarafı seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Kosova’nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu belirtiliyor.

Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB DE DEVREYE GİRMİŞTİ AMA…

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.