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Sırbistan'ın soyunma odasında yaptığı harekete FIFA soruşturması

FIFA, Sırbistan Futbol Federasyonu'na, Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşılaştıkları sırada soyunma odasına Kosova'nın ülkelerinin bir parçası olduğunu gösteren bir bayrağın asıldığı iddiasıyla dava açtı. 

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 23:11
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Sırbistan Kosova'yı kendi toprağı yaptı. FIFA soruşturma başlattı

Sırbistan'ın soyunma odasında yaptığı harekete FIFA soruşturması
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

FIFA Disiplin Kurulu, Brezilya-Sırbistan maçında soyunma odasında asılan bayrak nedeniyle Sırbistan Futbol Federasyonu hakkında soruşturma başlattı. 

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku'nun Sırpça “Teslim olmayacağız” yazılı bayrağı sosyal medyada paylaşınca viral oldu. 

Ceku, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sırbistan soyunma odasından Kosova'ya yönelik nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırımcı mesajlar içeren ve FIFA Dünya Kupası platformunu istismar eden utanç verici görüntüler" ifadesini kullandı.

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