Sırbistan'ın soyunma odasında yaptığı harekete FIFA soruşturması

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

FIFA Disiplin Kurulu, Brezilya-Sırbistan maçında soyunma odasında asılan bayrak nedeniyle Sırbistan Futbol Federasyonu hakkında soruşturma başlattı.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku'nun Sırpça “Teslim olmayacağız” yazılı bayrağı sosyal medyada paylaşınca viral oldu.

Ceku, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sırbistan soyunma odasından Kosova'ya yönelik nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırımcı mesajlar içeren ve FIFA Dünya Kupası platformunu istismar eden utanç verici görüntüler" ifadesini kullandı.