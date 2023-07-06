İkin gün tartıştı bugün bıçakladı. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Kocaelide bir şahıs iki gün önce tartıştığı 63 yaşındaki şahsı bugün sırtından bıçakladı.

İkin gün tartıştı bugün bıçakladı. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda; iki gün önce aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen G.D. ile H.Ö., bugün karşı karşıya geldi.

Bu kez ikili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Kavga esnasında H.Ö., cebindeki bıçağı çıkararak 63 yaşındaki G.D.’yi sırtından bıçakladı. G.D., kanlar içinde yerde kalırken H.Ö. ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan G.D., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Son Haberler
İspanyol geleneği San Fermin Festivali başladı Kültür Sanat
İspanyol geleneği San Fermin Festivali başladı
Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşet saçtı ‘Ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar’ Güncel
Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşet saçtı ‘Ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar’
İBB ders atölyelerinde yeni dönem Güncel
İBB ders atölyelerinde yeni dönem
Trabzonspor'un kasasına 50 milyon girecek Spor
Trabzonspor'un kasasına 50 milyon girecek
Facianın eşiğinden dönüldü: Cam yüklü tır bomba gibi patladı Güncel
Facianın eşiğinden dönüldü: Cam yüklü tır bomba gibi patladı
Emre Belözoğlu yapacakları 4 transferi açıkladı Spor
Emre Belözoğlu yapacakları 4 transferi açıkladı
Tarla yangını bu kez Burdur'da Güncel
Tarla yangını bu kez Burdur'da