İkinci bir emre kadar denize girişler yasaklandı. Valiilik açıklama yaptı

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Yüzme Alanı ve Plajlarla İlgili Karar

Özellikle yaz mevsiminde; dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında artışlar görülmektedir.

Her vatandaşımızın can ve mal emniyetinin korunması ve istenmeyen olayların önlenmesi öncelikli görevlerimiz arasında bulunmaktadır.

Bu görevin yerine getirilmesinde, ilgili idarelerin tedbir alması, alınan tedbirlerin kamuoyu ile yaygın şekilde paylaşılması ve mutlak surette bu tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

Valiliğimizce 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 9/Ç, 11/C maddeleri uyarınca; toplumun sağlık ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunarak, vatandaşlarımızın tatil, spor ya da dinlenmek amacıyla sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla aşağıdaki önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır.

1. 12 Mart 2020 tarih ve 31122 sayılı yazımız ile İlçe Kaymakamlıklarımızda oluşturulan Yüzme Alanları Komisyonları, suda boğulma olaylarını önlemek için gerekli tedbirleri alarak, yaz sezonu süresince denetimlerini sürdürecektir.

2. Komisyonlarca sahil ve kıyı şeritlerinde sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan yerler, yüzme alanı ve plaj olarak belirlenecektir.

3. Belirlenen yüzme alanları Limanlar Yönetmeliği’nin 22/14 maddesi gereğince kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz alanlarında yüzme sınırlarını belirlemek maksadıyla kullanılacak yüzer donanımlar ilgililerce tespit edilerek her yıl 01 Nisan­15 Kasım tarihleri arasında eksiksiz hazırlanarak muhafazası sağlanacaktır. Belirlenen yüzme alanlarına gemiler ve deniz araçları giremeyecektir. Seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin gerektiği hallerde yüzme alanı sınırlarını değiştirmeye Liman Başkanlıkları yetkili ve görevli olacaktır.

4. Plaj ve yüzme alanlarında halkın rahatça yararlanabileceği güvenlik, sağlık ve sosyal nitelikli donatıların tesisi yerin tahsis edildiği belediyesince veya izinli ruhsatlı tesis işleticisince sağlanacaktır. İmar, çevre ve kıyı kanununa aykırı yapı ve tesis inşa edilmeyecektir.

5. Özel mülkiyet konusu olmayan yüzme alanı ve plajlarda, plaj, yeme içme yeri, otopark vb. açılıp işletilebilmesi yetkili idarenin tahsis veya kiralama koşuluna bağlıdır. Usulüne uygun tahsis ya da kiralama yapılmadan tesis işletilemeyecektir. Plajlarda usulsüz açılan tesisler hakkında, idarenin başvurusu üzerine Mülki İdare Amirlikleri ve Belediyelerce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 75, 775 Sayılı Gecekondu Kanunun 18. maddeleri gereğince işlem yapılacaktır.

6. Ruhsatsız plaj tesisi, yeme içme yeri, otopark vb. işletilemeyecektir. Ruhsatsız açılan yerler 2005 tarih ve 9207 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince ruhsat vermeye yetkili mercilerce kapatılacaktır.

7. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan ilgili mevzuat çerçevesinde; mesire yerleri, piknik alanları ve plajlarda faaliyette bulunan toplu tüketim ve satış yeri olarak faaliyet gösteren gıda işletmelerinin kontrolleri uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olarak yapılacaktır.

8. Yüzme sezonu süresince kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetlerince önleyici kolluk tedbirleri alınarak olumsuzlukların önüne geçilecektir. Önleyici kolluk ve denetim faaliyetleri sonucu tespit edilen olumsuzluklarla ilgili yasal gereği yapılarak kamu düzeni korunacaktır. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca plaj ve yüzme alanlarında kontroller yapılarak olumsuz olayların yaşanması önlenecektir. Trafik akışını ve güvenliğini sağlayıcı tedbirler alınacaktır.

9. Plajlarda plaj kullanım kurallarını içeren uyarı panoların üzerinde belirtilen saatler arasında, motorlu ve motorsuz yapılan su sporları aktivitelerinden arındırılmış her 200 metrelik yüzmeye uygun sahil şeridi için en az iki gümüş cankurtaran ve her cankurtaran kulesi bir gümüş cankurtaran olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda ve yerde belgeli cankurtaran bulundurulması zorunludur. Cankurtaran belgeleri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilmiş cankurtarma eğitim merkezlerince verilmiş olmalıdır.

10. Yüzme alanı, plaj, havuz, su parkı vb. işletmeler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatının 26. maddesinde belirtilen ekipman ve ilk yardım malzemelerini bulundurmak zorundadır.

11. Görevlendirilen cankurtaranların, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatının 13. Maddesi kriterlerine uygun üniforma giymeleri zorunludur.

12. Sahil ve Kıyı İşletmelerinde, Plaj Dikkat ve Uyarı Bayrakları Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Can Kurtarma Talimatı’nın 27. maddesinde belirtilen şekil ve standartlarda olmalıdır. Sahil ve kıyı işletmeleri bu bayrakların renkli tanıtımını gösteren panoları tüm yüzenler ve plaj kullanıcılarının rahatça görebileceği yerlere koymak zorundadır.

13. Vatandaşların yoğun olarak denize girdiği sahillerde, yüzme alanı olarak belirlenmiş emniyet şamandıraları ile çevrilmiş deniz alanına her türlü deniz aracının girmesi ve başta sürat motorları, jet skiler ve deniz bisikleti olmak üzere yarış yapılması ve süratli seyretmeleri yasaktır.

14. Yüzme alanı ve plajlarda bulunan plaj işletmesi, yeme­içme yeri, otopark vb. yerler

Kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca yüzme sezonu süresince ayda iki kez denetlenecektir.

15. Özellikle Karadeniz kıyısında “çeken akıntı riski” bulunan yerlerde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince “çeken akıntı” ve “yüzme tehlikelidir” ibareli uyarı levhaları konulacaktır.

16. Ayırt etme gücü olmayanların ve çocukların yanlarında yüzme bilen ebeveynleri ve/veya refakatçileri olmadan denize girmeleri tehlikeli ve yasaktır. Plaj ve yüzme alanı işleticileri bu konuda gerekli önlemleri almakla sorumludur.

17. Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliğinin parkur belirlemeyi düzenleyen 7. Maddesi mucibince sportif faaliyetlerin yapılacağı alanlar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda belirlenecektir. Parkur, her sportif turizm faaliyet türü için ayrı ayrı belirlenecektir. Parkur alanlarının belirlenmesi ve ilan edilmesinde ilgili mevzuat ile ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme, anlaşma ve düzenlemelere uyulacak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınacaktır. Özel parkur gerektirmeyen sportif turizm faaliyetleri için de ayrıca düzenleme yapılacaktır.

18. Turizm amaçlı sportif faaliyetler yönetmeliğini 11. maddesi gereğince, Yönetmeliğin belirlediği görevleri yapmak, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek, yeterlilik belgesi düzenlemek, yönetmeliğin uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak, denetimi sağlamak için il sportif turizm kurulu, ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde kaymakamların başkanlığında sportif turizm kurulları oluşturulacaktır.

19. İzinsiz olarak turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyette bulunulması, işletme belgesi veya izin belgesinde belirlenen tür ve ilan edilen parkur dışında sportif faaliyet yapılması, faaliyetin yeterlilik belgesi kapsamında olmayan malzeme, araç ve personel ile gerçekleştirilmesi yasaktır. İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlar, bulundukları yerin en büyük mülki amiri tarafından derhal faaliyetten men edilerek, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7175 sayılı Kanunla değişik 33. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

20. İlimiz sahillerinde; Sualtı sporları, Kürek, Kano, Yelken, Yüzme, Triatlon, Modern Pentatlon, Su Topu Federasyonları il spor dalı tertip kurullarının yıllık faaliyet programları gereği düzenlenmesi planlanan resmi spor faaliyetleri ile müsaadeye bağlanmış, yerel yönetimler ve diğer gerçek­özel hukuk tüzel kişilikleri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ilgili federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gözetim ve denetiminde olacaktır.

21. Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği gereği, yeterlilik belgelerini federasyonlardan, çalışma izin belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri gerçekleştirecekleri ulusal ve uluslararası yarışma izinlerini ilgili spor dalı federasyonundan, İl seviyesinde yapılacak yarışmalarda ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alacaktır. Söz konusu faaliyetlerin gözetim ve denetimi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yerine getirilecektir.

22. Resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen eğitim ve antrenman çalışmaları ile halk saatleri uygulamalarında ilgili federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda boğulmalara karşı engelli bireyleri de kapsayacak önlemlerin alınması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün denetim ve gözetiminde ilgili kurum/kuruluş ve işleticiler tarafından sağlanacaktır.

23. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla İlçe Kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan komisyonlar ile İl Yüzme Suyu Komisyonunca belirlenen ekli listede (Ek­1) koordinatları belirli, sınırları yüzer donanımlar ve emniyet şamandıraları ile çevrili plaj ve yüzme alanları denize girmeye elverişlidir. İstanbul il sınırları içerisinde Ek­1 listede belirlenen yerler haricinde, deniz, kıyı ve sahil şeritleri, göl, baraj gölü, dere, su birikintileri vb. yerlerde girmeye yasaklanmıştır.

24. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca 23. maddede belirtilen plaj ve yüzme alanları dışında yüzme ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin pano, afiş ve uyarı levhaları uygun yerlere konulacaktır.

25. Bu genelge hükümlerine aykırı davrananlar hakkında normlar hiyerarşisine göre idari yaptırım uygulanır. Kabahatin türüne göre özel kanunlarında hüküm bulunan hallerde özel hüküm bulunmayan hallerde 30.03.2005 tarih ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uygulanır.

26. Bu genelge hükümlerine göre idari yaptırım karar yetkisi ilçe kaymakamlarına devredilmiştir.

27. Bu genelge hükümleri İstanbul ili sınırları dâhilinde uygulanır.

28. Bu genelge hükümlerini İstanbul Valisi yürütür ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Davut GÜL

İstanbul Valisi