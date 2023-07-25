İkinci el araç düzenlemesi sonrası ilanların yüzde 75’i silindi

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ikinci el araç fiyatı sıfır araç fiyatını geçemeyecek.

Yeni düzenleme sonrası piyasadaki son durum ortaya çıktı. Milliyet gazetesine konuşan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel ilanların yüzde 75’inin silindiğini söyledi.

Ertemel, halen paylaşımda olan ilanların çoğunun bireysel olduğunu belirtti.

‘İLANLARIN YÜZDE 75’İ SİLİNDİ’

Ertemel’in yaptığı açıklamalar şöyle:

“Ticaret Bakanlığı’mızın 6+6 yönetmelik kapsamında ikinci el otomobillerin sıfır fiyatından yukarı ilan sitelerinde paylaşılamamasına dair getirdiği madde 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu tarihin hemen akabindeki birkaç gün çokça ilan paylaşılmaya devam ederken, geldiğimiz gün itibarıyla bu tür ilanların %75’i yönetmeliğe uygun olarak kaldırıldı ya da düzenlendi.

‘PAYLAŞILAN İLANLAR BİREYSEL KULLANICILARA AİT’

Şu an 5.000 civarı yönetmeliğe aykırı ilan olduğu Bakanlığımız tarafından tespit edilmiş durumda. Bizlerin de konu üzerinde yaptığı çalışmalar doğrultusunda otomobil satıcısı meslektaşlarımızın yönetmeliğin geçerli olduğu tarihten itibaren kurallara riayet ettiği, halen paylaşımda olan ilanların pek çoğunun bireysel kullanıcılara ait olduğunu görmekteyiz.

Diğer yandan bazı yetkili bayilerin halen açıktan ek tutar talep etmeye devam ettikleri ve müşterilerine ÖTV zammı olacak söylemleri ile satış yapmaya çalıştıklarını duymaktayız.

İLAN SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Bu noktada bir diğer önemli olan husus ilanların düzenlenmesinin yanı sıra, irtibata geçildiği sırada fazla tutarların bu aşamada talep edilmesi ve ilan açıklamalarındaki yönetmeliğe aykırı bilgilendirmelerin tespit edilmesidir.

Biz İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) olarak kayıt dışı ticareti ve bu maksatla otomobil alan bireysel kullanıcıların sektöre ve fiyatlara olan olumsuz etkisini her mecrada dile getirdik.

Son olarak Ticaret Bakanı’mızın davetleri üzerine görüşlerimizi bizzat anlatma fırsatı bularak yönetmeliğin daha kapsamlı ve etkin olması noktasında süreçteki en önemli referans olduk. Bu sebeple piyasamızın bu tekrar normalleşme sürecinde gerek otomobil satıcısı gerekse vatandaşlarımızın belirtilen kural, kanun ve yönetmeliklere riayet etmelerini önemle tavsiye ediyoruz.

Bu tür talep ve yöntemlerle karşılaşan vatandaşlarımızın, bu taleplerde bulunan işletme ya da kişilerden otomobil almamaları ve durumu Bakanlığımıza bildirmeleri sürece katkıda bulunacaktır.