İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem. Yarından itibaren başlıyor

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle, ikinci el otomobillerin tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla satılamayacağı ifade edildi. Uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.

İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem. Yarından itibaren başlıyor

İkinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamamasına ilişkin kısıtlamanın yarın devreye gireceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapacak. İkinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi.

Yarın itibarıyla yürürlüğe girecek bu uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacağı ifade edildi.

KISITLAMA KARARINA UYMAMA DURUMUNDA HANGİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.

Bu kapsamda, düzenlemeye aykırı her bir ilan "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti" kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Herhangi bir idari para cezasına maruz kalınmaması için, yeni yayınlanacak ve yayında olan taşıt ilanlarında fiyatın, tavsiye edilen güncel satış fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenmesi önem taşıyor.

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