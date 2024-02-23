İkinci el otomobilde son gelişme

Yüksek faiz oranları, 31 TL’yi aşan dolar/TL ve ekonomik kriz hayat kalitesini düşürüyor. Vatandaş temel gıdaya erişimde zorlanırken kredi kartlarına gelen sınırlamalar durumu daha da zorlaştırıyor.

Gelen kısıtlamalar rağmen satıcılar farklı satış teknikleri ile kılıfına uygun yöntem geliştiriyor. İkinci el araba piyasasında durgunluğun başlamasıyla galericileri senet yapmaya, otomobil sahibi olmak isteyenleri de senetle araba almaya mecbur bıraktı.

Vatandaş bankadan çekemediği krediyi galericiden senetli işlem yaparak otomobil sahibi oluyor.

Ortalama 24 ay üzerinden vade yapan galericiler alıcılardan araç bedelinin yüzde 50'sini peşin olarak aldıktan sonra kalan yüzde 50'lilik kısım için ise faiz alınarak senet yapılıyor.

EVİNİ İPOTEK YAPANDA VAR

Araç almak isteyenlerden bazılarının evini bile ipotek yaptırdığı belirtildi. Kanal D Haber'e konuşan bir kişi, "Senetli satışa mecbur bırakılıyoruz" diyerek isyan etti.

Bankalarda şu anda araç kredilerinde faiz oranı yüzde 45'in üzerinde bulunuyor. Bundan dolayı galerici bankalardan kredi limitlerini artırmasını talep ediyor.

Araçlarını banka kredileriyle satmak isteyen galericiler ise, "400 bine kadar % 70 değil de 800 bine kadar olan araçların % 70'ine çıksın ki araçları banka kredili satabilelim." değerlendirmesinde bulundu.