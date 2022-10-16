16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İkinci el otomobillerde akıl almaz oyun! 6 ay ve 6 bin kilometre şartını noter ve ekspertizler nasıl deldi

İkinci el otomobillerde akıl almaz oyun! 6 ay ve 6 bin kilometre şartını noter ve ekspertizler nasıl deldi

İkinci el otomobillerde fahiş fiyatların önüne geçmek için getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartının, bazı noter ve ekspertizler tarafından delindiği ortaya tespit edildi. Noterlerin sözlü beyanla, ekspertizlerin ise müşterilerin isteğine uygun hareket ettiği ifade edilirken, düzenlemeye ilişkin yasanın TBMM'de onaylanmasıyla satışlarda ihlal yapanlara araç başına 300 bin liraya kadar para cezası kesilecek.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 12:25
Takip Et

İkinci el otomobillerde akıl almaz 6+6 oyunu. Ekspertiz de noter de bile bile göz yumdu

İkinci el otomobillerde akıl almaz oyun! 6 ay ve 6 bin kilometre şartını noter ve ekspertizler nasıl deldi
+
Aa
-

Fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla getirilen 6+6 şartına, bazı noter ve ekspertizlerin bile bile göz yumduğu ortaya çıktı. Noterler kilometrede belge görmeden sözlü beyanla işlem yaparken ekspertizlerin ise müşteriler için satışa uygun şekilde kilometre yazdıkları kaydedildi.

Yeni Şafak Gazetesi’nden Şuayip Alabay’ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı'nın sıfır araçlardaki fahiş fiyatların önüne geçmek adına galeri, şirket ve ticaretini yapanlar için 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe koyduğu 6 ay ve 6 bin kilometre şartının bazı noter ve ekspertizler tarafından uygulanmadığı ortaya çıktı.

NOTERLER SÖZLÜ BEYANI ESAS ALDI

Yasal olarak noterler aracılığıyla yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor. Bu maddeyi ihlal eden bazı noterler alıcı ve satıcının sözlü beyanını esas alarak ve aykırı işlem yaparak devri gerçekleştiriyor.

EKSPERTİZ MÜŞTERİ NE İSTERSE ONU YAZDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre: TSE standartlarına uygun bazı ekspertizlerde ise durum tamamen alıcı ve satıcının isteğine bağlı olarak gelişiyor. Yasal şartlara uymayan söz konusu aracın kilometresi yine alıcı ve satıcının isteği üzerine kanuna uygun olarak düzenleniyor. Ekspertizlerin işaret ettiği ve düzenlemede yer alan TSE belgesi yalnızca ekipmanların uygunluğunu denetlerken, bu tip özel işletmelerin yasa dışı işlemlerle zorunluluğa gelir uğruna uymadığı anlaşılıyor.

GALERİLER EŞ DOSTLA AL-SAT İŞİNİ YAPIYOR

Galericilerin ise yasal düzenlemeyi göstere göstere internet sitesi üzerinden deldiği gibi al-sat işine tanıdık eş dost üzerinden devam ettiği de tespit edildi. Yıllık 3 araç alım satımı yapabilen bireysel alıcı ve satıcıları kullanan galeri ve diğer kapsamda olan işletmeler, bunun yanında para ile de gayri yasal işlemleri gerçekleştiriyor. Alım satım işi yapmayan birçok vatandaşa para teklif eden galericiler devir ve tüm işlemlerini bu şekilde hallediyor.

300 BİN LİRA CEZA TORBADA BEKLİYOR

Ticaret Bakanlığı'nın yasal düzenlemeyi duyurduğu 15 Ağustos tarihinden ve esneklik tanıyarak 15 Ekim'den itibaren takibe aldığı ikinci el ve sıfır araç işi yapan ticari unvana sahip galerici, şirket ve işletmeler bir bir dosyalanıyor. Hem internet hem de fiziki satışa konu olan yasa dışı araç alım satımı yapanları tespit eden ve araç başına 300 bin liraya kadar ceza kesecek Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Torba Kanun teklifinde yer alıyor. Komisyondan geçerek onaylanacak düzenlemeyle birlikte Bakanlık geçmişte tespit ettiği ihlallerin yanı sıra güncel tespitlerle birlikte cezai işlemlere hız verecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ali özcan
16.10.2022 13:16
Türk halkının işi kitabına uydurma gücüyle baş edilmez. Menfaati oldu mu dağları deler. Lakin devletin araç, telefon, akaryakıt ve alkolden aldığı Vergiler de dayanılmaz boyutta.  
 
Mehmet Akozan
16.10.2022 12:55
Ekspertiz değil eksper demek lazım. Ekspertiz yapılan işin adı, eksper ekspertizi yapan kişinin unvanı.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
1
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
2
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
3
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
4
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
5
﻿Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
﻿Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
6
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
7
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿İstanbul'da operasyon. 39 kişi gözaltında
﻿İstanbul'da operasyon. 39 kişi gözaltında
﻿İstanbul'da operasyon. 39 kişi gözaltında
﻿Malatya’da deprem!
﻿Malatya’da deprem!
﻿Malatya’da deprem!
﻿ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye
﻿ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye
﻿ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye
﻿Bartın'daki maden faciası Meclis'e taşınıyor
﻿Bartın'daki maden faciası Meclis'e taşınıyor
﻿Bartın'daki maden faciası Meclis'e taşınıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.