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Araç alacaklar dikkat. İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor

Otomobil satışlarında yeni dönem yarın başlıyor. Yarından itibaren denetimler hayata geçirilecek. 6 ay ve 6 bin kilometre kuralıyla ilgili satış kayıtları günlük izlenecek, taşıt ilanları takip edilecek.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:18
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:45
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İkinci el otomobillerde 15 Eylül'den sonra kurallar değişiyor. 6 ay 6 bin kilometre sınırı yarını başlıyor

Araç alacaklar dikkat. İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor
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Otomobil satışlarında yeni dönem yarından itibaren başlyıyorTicaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.

Bu kapsamda, 16 Ağustos 2022'den önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı için bu kişilere tanınan süre 15 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden bu taşıtların pazarlama ve satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlere getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması denetimlerine 15 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlanacak.

SATIŞ KAYITLARI GÜNLÜK OLARAK TAKİP EDİLECEK

Kamuoyunda 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması olarak bilinen düzenlemeye yönelik denetimler, Ticaret Bakanlığınca 3 farklı kanal üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük takip edilecek.

Yarından itibaren ilgili bilgi sistemi üzerinden günlük olarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altında yapılan satışlar sorgulama ekranları aracılığıyla takip ve kontrol edilecek. Yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin pazarlama ve satış kısıtlaması dahilindeki her bir satışına doğrudan idari para cezası uygulanacak.

Ticari faaliyet kapsamında (bir takvim yılında 3’ten fazla satış yapan) yetki belgesi olmadan doğrudan veya vekaleten otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki satışları tespit edilecek ve söz konusu satışlara ilişkin izahat talep edilecek.

Yapılan inceleme neticesinde ticari faaliyet kapsamında yapıldığı tespit edilen bu tür satışların her biri için satış yapan gerçek veya tüzel kişilere idari para cezası uygulanacak. Bu kişilere ayrıca yetki belgesi bulunmaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunmaktan da idari para cezası verilecek.

Satış kayıtları üzerinden yapılan denetimlerde ekspertiz raporu alma ve bu raporu notere ibraz etme yükümlülüğü de kontrol edilecek.

Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor. Satış kayıtları üzerinden Ticaret Bakanlığınca yapılacak denetimler kapsamında bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında da ayrıca idari para cezası uygulanacak.

İŞ YERLERİ DENETLENECEK

Yarından itibaren Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla 81 ilde oto galericiler, araç kiralama firmaları ve yetkili bayilerde iş yeri denetimleri yapılarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki taşıtlara yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri incelenecek.

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek iş yeri denetimleri belirli aralıklarla bu alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler nezdinde devam edecek.

Ayrıca, 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması kapsamındaki taşıtların satış veya pazarlamasının yapıldığına yönelik şikayetler kapsamında Ticaret İl Müdürlükleri tarafından doğrudan iş yeri denetimleri

gerçekleştirilecek.

Söz konusu kısıtlamalar kapsamındaki taşıtların bu işletmelerde pazarlanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi halinde durum tutanak altına alınarak düzenlemeye aykırılık teşkil eden hususu destekleyici bilgi ve belgeler ile birlikte Ticaret Bakanlığına iletilecek.

TAŞIT İLANLARI DENETLENECEK

İlan sitelerinde pazarlaması yapılan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek söz konusu pazarlama ve satış faaliyetleri de takip edilecek.

Yapılan takip, kontrol ve denetimler neticesinde 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı hareket eden oto galericiler, araç kiralama firmaları, yetkili bayiler ile ticari faaliyet kapsamında satış yapan tüm gerçek veya tüzel kişilere her bir satış için ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanacak.(KAYNAK ANADOLU AJANSI)

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