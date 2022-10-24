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Fabrika çıkışlı ikinci el otomobil dönemi başlıyor. Otomobil fiyatlarından "yandım Allah" diyenler yaşadı

Fabrika çıkışlı ikinci el araç döneminin 2023 yılında başlayacağı belirtilirken Renault, Fransa ve İspanya'da uygulanan sistemi Türkiye'ye getireceğini duyurdu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 10:02
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Fabrika çıkışlı ikinci el araç döneminin ne zaman başlayacağı belli oldu

Fabrika çıkışlı ikinci el otomobil dönemi başlıyor. Otomobil fiyatlarından ''yandım Allah'' diyenler yaşadı
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Fabrika çıkışlı ikinci el araç döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu konuyla ilgili açıklamalarında, "İşlemler Bursa’daki Renault fabrikasında yapılacak. Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilecek sonrasında bunu 10 yaşa kadar uzatacağız. Motor dahil her şey yenilenebilecek. 2 yıl da garanti sunulacak" ifadelerini kullandı.

Fransa ve İspanya’da ‘Refactory’ ismiyle hizmet veren Renault, fabrika çıkışlı ikinci el araç satışı modelini Türkiye’ye getireceğini açıkladı.

"Değerlendirme aşamasındayız" diyen Renault Group CEO’su Hakan Doğu, 2023 yılında faaliyetlerin başlayacağını söyledi. Konu hakkında detayları da belirten Doğu, "Artık son aşamadayız. Teknolojik olarak yatırımlarımızın kararını verdik. Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz. Yeni bir oyun kuracağız. Muhtemelen diğer üreticiler bizi taklit edecek. Çünkü, otomobile doğru ulaşma yöntemi bu olacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyip garantiler vererek, halkın güvenerek kullanacağı uygun fiyatlı araçlar yapacağız" söyleminde bulundu.

"FABRİKADA ARABALARIN TÜM AKSAMLARI YENİLENEBİLECEK"

Uluslararası Paris Otomobil Fuarı’nda MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş ve Renault Group Türkiye CEO’su Doğu, fabrika çıkışlı ikinci el hizmetiyle ilgili , "Yenileme merkezi Bursa’daki Oyak Renault fabrikasının içerisinde olacak. Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilecek sonrasında bunu 10 yaşa kadar uzatmayı planlıyoruz. Motor da dâhil her şey yenilenebilecek. 2 yıl da garanti sunulacak" açıklamalarında bulundular.

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Mustafa Kızıl
24.10.2022 10:14
Yenilecek (YENİLENECEK) ❗  
 
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