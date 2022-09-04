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  • İkinci elde fiyat düştü alıcı yine yok. 6 Ay 6 Bin Kilometre şartı getirilmişti

İkinci elde fiyat düştü alıcı yine yok. 6 Ay 6 Bin Kilometre şartı getirilmişti

Tcaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlamış olduğu yeni yönetmelik olan "6 Ay 6 Bin Kilometre" durumu galericileri telaşa soktu. Elindeki araçları satmak isteyen galericiler fiyatta düşüş yaptıklarını ancak yine de kimsenin araç alamadığını aktardı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 09:11
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İkinci el otomobillerin fiyatı düştü. Vatandaş ikinci el otomobil alamıyor

İkinci elde fiyat düştü alıcı yine yok. 6 Ay 6 Bin Kilometre şartı getirilmişti
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Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı araç satışında aldığı tedbirler kapsamında 15 Eylül’den itibaren araç ticareti yapan kişiler 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğuyla karşılaşacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine sayılı günler kala oto galericiler de ellerinde bulunan sıfır araçları elden çıkarmak için türlü yollar denemeye başladı.

Oto galeri sahibi Esat Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda “Bizim elimizde şu an 2 tane sıfır araç var. Şu anda araçları satmaya çalışıyoruz. Piyasa durgun, genel bir durgunluk var. 15 Eylül’den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok satmak zorundayız. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz. Aslında bu uygulamanın bayiden çıkarken yapılması lazım çünkü şahıslar bu aracı alıp satabiliyor. Şahıslardan bu araçları biz temin ediyoruz, bayiler zaten bize satış yapmıyor. Şahıslara bu yasa getirilmediği sürece bu olay devam edecek. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok” ifadelerini kullandı.

6 AY 6 BİN KİLOMETRE NEDİR

İkinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

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Msc
4.09.2022 09:35
Otomobilde fiyat ve vergi soygunu. 300000 TL lik aracın 200000 TL lik vergisinin kasko ve trafik sigortası da ikinci soygun  
 
Orhun
4.09.2022 09:21
Galeriler 0 araçta 100 bin TL indirim yaptık alan yok demişler. Eğer bu parayı bir araçtan kazanıyorlardıysa vay bu ülkenin haline. Ne para kazancı, ülke batmışta ağlayanı yok.  
 
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