İkinci pasaport nasıl alınır? İkinci pasaportun avantajları neler?

Sık sık yurtdışına çıkan veya yurtdışı seyahatleri planları yapanlar için sosyal medyada bir Türk gezgin ikinci bir pasaportun nasıl hayat kurtardığını açıkladı.

Birçok vatandaşın ilk defa duyduğu ikinci pasaport imkânının aslında hiçte zor olmadığını açıklayan Dede, başvurunun nasıl yapılacağını ve ikinci pasaportun tam olarak hangi aşamalarda can kurtarıcı olduğunu açıkladı.

Yaptığı açıklamada, ikinci pasaportun özellikle birbiri ile iyi anlaşamayan ülkelerde işe yaradığını açıklayan Dede, aynı zamanda bu işlemin yani pasaport almanın artık çok pahalı olduğunu ve parası olanın hemen almasını çünkü gün geçtikçe daha da pahalandığını açıkladı.

Melike Dede’nin konu ile alakalı açıklaması şu şekilde:

İKİNCİ PASAPORT ALABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUYDUNUZ? PEKİ NEDEN İKİNCİ PASAPORT? İKİNCİ PASAPORTUN AVANTAJLARI NELER?

"Eğer sık sık seyahat ediyorsanız, pasaportlarınızdan biri konsoloslukta vize beklerken diğer pasaportunuzla rahatça seyahat edebilirsiniz.

Gittiğiniz ülkeler birbiriyle iyi anlaşamayan ülkelerse ikinci pasaport hayat kurtarır.

Eğer çok paranız varsa ve nasıl harcayacağınızı bilmiyorsanız ikinci pasaport alabilirsiniz çünkü gerçekten pasaport çok pahalı bir şey olmuş. İNANILMAZ. Eğer hala pasaport almadıysanız bir an önce alın çünkü gittikçe değerleniyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni seyahat planlarım için ikinci pasaporta başvurdum ve pasaportum bir hafta içinde geldi. Evlendikten sonra pasaport yenildiğim için yeni pasaportumda sadece İran damgaları vardı.

Şimdi Schengen vize başvurusu yapacağım, her ne kadar sorun olmayacağı söylendiyse de garantiye almak istedim. Zaten önceki pasaportumun süresinin bitmesine de az kalmıştı.

PEKİ NASIL İKİNCİ PASAPORT BAŞVURUSU YAPACAĞIZ?

İlkinin aynısı. Sadece bir dilekçeye ihtiyacımız var. Randevu alıyoruz, pasaport harçlarının tamamını ödüyoruz (sanki bütün ülkenin harcını biz ödüyormuşuz gibi hissettirebilir) bir biyometrik fotoğraf ve kimlikle gidiyoruz, diyoruz ki ben ikinci pasaport istiyorum. Bu kadar.

Bir de dilekçe hazırlıyoruz. Ben dilekçemde sık sık seyahat ediyorum, birbiriyle ihtilaflı ülkelere gidiyorum o yüzden bana ikinci pasaport çok lazım diye açıklamıştım ama memur dilekçeye çok da gerek olmadığını söyledi. Yine de çabana sağlık diyerek dilekçeyi başvuruma ekledi. Bence siz de yazın.

İşte böyle yani, bazı masraflar yapıldı, inşallah sonuç Schengen gelir. Yakın zamanda Schengenvizesi aldıysanız, tüyo vermek isterseniz, hangi ülkeden daha kolay alınır diye bir şey hala varsa, tanıdık acenteler varsa yorumlarda bizi de bilgilendirir misiniz? Çok büyük sevaba girersiniz. Şimdiden teşekkürler."