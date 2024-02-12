Empresyonist sanatçı Claude Monet'nin Bahar tablosuna iklim aktivistleri çorba döktü. Bizde olsa bir ton dayak yer yallah tutuklanırlardı

Son dönemde iklim aktivistleri, iklim krizine ve değişikliğine dikkat çekmek için dünya çapında ses getirecek eylemlere imza atarken, dünyaca ünlü sanat eserlerini hedef almaya devam ediyorlar.

Protestocuların son hedefi ise ünlü emresyonist sanatçı Claude Monnet’nin ‘Bahar’ isimli tablosu oldu.

Fransa'nın Lyon kentinde Riposte Alimentaire adlı sivil toplum örgütüne üye iki iklim aktivisti, Güzel Sanatlar Müzesi'ne girerek empresyonist sanatçı Claude Monet'nin “Bahar” tablosuna çorba döktü.

Protestoyu gerçekleştiren 2 genç, çorbayı döktükten sonra iklim değişikliğine ilişkin çağrıda bulunurken, çevreden kimsenin müdahale etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Görüntüler sosyal medyada yayılırken kullanıcılar tarafından defalarca paylaşıldı.

BİRÇOK ÜNLÜ ESERİ HEDEF ALMIŞLARDI

Öte yandan Claude Monnet’nin ‘Bahar’ tablosu iklim aktivistlerinin hedef aldığı ilk dünyaca ünlü eser değil.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen ünlü Mona Lisa tablosu, Mayıs ayında bir ziyaretçinin saldırısına uğramıştı. İklim aktivisti olduğu belirlenen kişi, yaşlı bir kadın kılığında tekerlekli sandalyeyle tablonun yanına yaklaşıp kremalı pasta fırlatmıştı. Ünlü tablo onu koruyan cam tabaka sayesinde zarar görmedi.

Avustralya’da çevreci aktivist hareket Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) üyeleri ise, Pablo Picasso'nun ünlü tablosu ‘Kore'de Katliam'a’ eserine yönelik eylemde bulundu. 'İklim kaosu eşittir savaş ve kıtlık” yazılı bir pankart taşıyan aktivistler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İklim aktivistlerinin en çok ses getiren eylemlerinden bir tanesi ise Birleşik Krallık'ta 'Just Stop Oil' adlı grubun iki üyesinin, Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla domates çorbası dökmeleri olmuştu.

MONNET’İN PROTESTOYA UĞRAYAN İLK ESERİ DEĞİL

Claude Monnet’nin daha önce başka bir eseri de protestoya uğramıştı. Claude Monet'in ünlü Saman Yığınları adlı eserine patates püresi fırlatan Letzte Generation (Son Kuşak) adlı aktivist gruptan iki kişi eylemde bulunmuştu.